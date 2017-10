¿Qué le puede dar el motor Renault al McLaren de Fernando Alonso?

27 de junio de 2014. El australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) gana el Gran Premio de Hungría con Fernando Alonso (entonces en Ferrari) en la segunda posición y el británico Lewis Hamilton (Mercedes) en la tercera. Es la última vez que el piloto asturiano se sube al podio de una carrera de Fórmula 1.

En aquellos tiempos Fernando Alonso ya no peleaba por las victorias y empezaba a fraguarse el divorcio con Ferrari, un equipo al que el empuje del español había llevado a la pelea por los títulos en 2010 y 2012 aunque terminó imponiéndose Sebastian Vettel al volante del todopoderoso Red Bull.

Sabedor de que Ferrari estaba lejos de ganar carreras y mundiales, especialmente tras la eclosión de Mercedes en 2014, el español decidió embarcarse en una nueva aventura en 2015 de la mano de la pareja formada entre McLaren y Honda. En principio eso suponía estar en la segunda escudería más importante de la historia de la F1 y poder revivir aquellos tiempos en los que Senna y Prost dominaban este deporte con un monoplaza diseñado en Woking y con un motor de la firma japonesa.

Pronto quedó claro que eso no iba a ocurrir. El motor Honda no ofrecía potencia suficiente como para ver a Alonso competir siquiera por el podio. Y eso, en el mejor de los casos, ya que en otros momentos se rompía dando lugar a abandonos frustrantes para el asturiano o a sanciones que le relegaban a los últimos puestos de la parrilla. El último ejemplo, en el último Gran Premio de Japón, donde el bicampeón salió desde la última posición tras una sanción de 35 posiciones al tener que cambiar varios elementos de la unidad de potencia.

Un cambio radical en la F1

Todo está a punto de cambiar en la Fórmula 1 en un movimiento a varias bandas que ha hecho que Renault sea el suministrador de motores a partir de la próxima temporada. El cambio ha implicado el paso de Honda como motorista de Toro Rosso y la cesión de Carlos Sainz a la escudería Renault. Pero, sobre todo, ha propiciado la renovación de Fernando Alonso con McLaren a la vista de que ahora hay posibilidades de tener un coche competitivo en 2018.

Todo el mundo en el circo de la Fórmula 1 -especialmente Alonso- confían en las bondades del chasis de McLaren, por lo que ahora todo depende de que el motor Renault rinda como lo ha hecho en las últimas temporadas. Si se estudian sus resultados de la última temporada, la asociación McLaren-Renault parece de lo más prometedora.

Hay tres escuderías que han llevado el motor francés este año: Red Bull (bajo la denominación del patrocinador TAG Heuer), Toro Rosso y Renault. Red Bull ha ganado dos carreras (Azerbayán y Malasia) y acumula un total de once podios. Además, en muy pocas ocasiones el motor o su potencia han estado relacionadas con sus abandonos en grandes premios. Con 16 carreras disputadas, el equipo es tercero en la clasificación de constructores, aunque lejos de Mercedes, el dominador de este deporte en la actualidad.

El test de Toro Rosso y Renault

Por si Red Bull no es la mejor vara de medir se puede analizar el rendimiento de Toro Rosso. El equipo filial de la escudería de las bebidas energéticas no ha ganado ninguna carrera ni se ha subido al podio, pero está claramente por delante de McLaren. Su mejor resultado es un cuarto puesto de Carlos Sainz en Singapur (donde el motor no es clave). Además, ha acabado entre los puntos diez veces más. De los once abandonos que ha sufrido solo uno está relacionado con su unidad de potencia. Ahora mismo acumula 52 puntos en la clasificación de constructores frente a los 23 de McLaren-Honda.

Última prueba: la de la escudería Renault. Tampoco ha ganado carreras ni ha estado entre los tres primeros en ningún gran premio, pero supera el rendimiento del actual equipo de Fernando Alonso. Sus mayores éxitos son cuatro sextos puestos (los de Hulkenberg en España, gran Bretaña y Bélgica, así como el de Palmer en Singapur).

En lo que va de temporada ha acabado entre los puntos en siete ocasiones y suma 42 puntos en la clasificación de constructores. Ha tenido bastantes problemas que han propiciado los abandonos de sus pilotos, pero no se puede decir que el motor haya sido el principal culpable de un número significativo de ellos.

Todo lo contrario que Honda. Porque los pilotos de McLaren no han acabado casi la mitad de las carreras este año y casi siempre el culpable ha sido el motor japonés. Eso invita a pensar que cualquier cambio, y más a Renault, será para mejor. Ahora está por ver si da para volver a ver a Fernando Alonso en un podio, algo que no ocurre desde ese (ya lejano) 27 de junio de 2014.

