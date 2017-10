Gento reconoce que el Real Madrid no esperaba ganar su primera Champions

El fútbol ha cambiado mucho, y más desde la primera Copa de Europa ganada por el Real Madrid. Lo ha dejado claro Paco Gento, leyenda del Real Madrid y presidente de honor del club blanco, que este viernes ha participado en el foro Luis De Carlos titulado Reyes de Europa, organizado por la Fundación Real Madrid, junto con Antonio Ruiz, Roberto Carlos y Álvaro Arbeloa.

"Tenemos hoy en día a unos jugadores que nos hace mucha ilusión ver, jóvenes. Ahí están para que nosotros disfrutemos de ellos y para que siga la racha, que sigan las Copas de Europa. Hay que tener moral porque ellos nos la dan". Además, ha recordado con cariño su primer título europeo. "Recuerdo la Primera Copa de Europa. No lo esperábamos, no conocíamos a los contrarios ni sabíamos cómo jugaban, por lo que no era fácil. Pero Santiago Bernabéu nos animaba mucho", ha explicado.

Roberto Carlos, exjugador brasileño del Real Madrid y embajador del club, ha expresado su confianza en las posibilidades del equipo de seguir ganando Ligas de Campeones en los próximos años. "Están jugando a un nivel muy alto. Yo creo que este año no hay ningún equipo con la misma experiencia, con la misma capacidad ni con la misma calidad que tiene el nuestro. El Madrid va a por una más", ha dicho el brasileño.

Además, considera que "hay que felicitar al presidente, Florentino Pérez, por todo lo que está haciendo": "Los demás están formando equipos para intentar ganar, nosotros tenemos un equipo formado y ganando".

En la misma línea se ha expresado Antonio Ruiz, quien considera que la Copa de Europa ha sido la competición que ha forjado "la verdadera historia del Real Madrid". El ganador de cuatro Copas de Europa ha hablado de "el cariño" con el que les recibían siempre que salían para jugar en competición europea. Además, ha querido agradecer a Gento que "comenzara con esa historia".

Por su parte, el ex lateral derecho Álvaro Arbeloa ha dicho sentirse "pequeño" al compartir mesa con leyendas del Real Madrid, a las que considera responsables de buena parte de la historia del club.

"Las seis primeras, para mí, son las seis importantes. Jugadores como Gento y como Antonio no solo han hecho la historia del Real Madrid, sino que han marcado la excelencia como el camino que teníamos que seguir los que hemos venido detrás" ha declarado.

