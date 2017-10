Un luchador Barça cae ante el Estrella Roja

El FC Barcelona Lassa perdió este viernes ante el Estrella Roja de Belgrado (90-82) en el infierno del Pionir y, en la primera gran prueba en este arranque de temporada murió en la orilla pese a remar hasta el final, yendo de menos a más pero pagando un mal inicio de partido combinado con una salida en tromba de los locales, que se hicieron fuertes en el momento clave.

Un ambiente ensordecedor y una intimidación como pocas hay en esta Euroliga ayudaron al Estrella Roja a empezar ganando. No sólo en el marcador, que también, sino en el aspecto moral. Los 24 puntos de los serbios en el primer cuarto les hicieron despegar pronto en el electrónico y el Barça no aguantó ese 'tú a tú' ni el cien por cien de acierto en tiros de campo del rival.

Nervios, precipitación y fallos no forzados no ayudaron a un Barça Lassa que se hundió y llegó a perder por 14 puntos en el tercer cuarto, aunque dos reacciones breves --parciales de 0-8 y 0-7 respectivamente-- llegaron a meter a los de Sito Alonso en el partido, el que hacía el número 400 en la Euroliga.

El Barça se puso a 7 puntos tras ese último buen parcial, pero no fue capaz de dar continuidad a su buen juego. Los mejores del Barça fueron Kevin Seraphin o Thomas Heurtel, pero no se solaparon sino que cada buena racha individual quedaba aislada. Al final, no obstante, el Barça Lassa logró su única ventaja con un 79-80 que culminó Hanga a la contra.

Quedaban 2:42 minutos de juego y el Barça hizo callar al Pionir, pero duró nada. El esfuerzo hecho para darle la vuelta al partido conllevó un fuerte desgaste físico y el Estrella Roja, que cuajó un enorme partido, se desperezó de nuevo para arrasar a los catalanes en los minutos finales. Lucha del Barça sí hubo, una constante en esta temporada en el nuevo proyecto, pero también hubo desconexiones puntuales y fallos que les condenaron a quemarse en el infierno de Belgrado.

El gran partido de Milko Bjelica (23 puntos) o de Taylor Rochestie (22 puntos) sumado a las apariciones letales, aunque puntuales, de Mathias Lessort (13 puntos y 9 rebotes) o de Pero Antic (10 puntos y 9 rebotes) en la pintura fueron la 'puntilla' que acabó por desconectar a un Barça que se negó a hacerlo, pero sin éxito.

El Estrella Roja fue más bloque, tuvo más continuidad y supo mantener un colchón cercano a los 10 puntos para su tranquilidad. Y, en la reacción del Barça, supieron sufrir y aguantar para lograr su primera victoria. El Barça, que ganó bien a Panathinaikos en la jornada inaugural, pierde el rumbo triunfal.

FICHA TÉCNICA ESTRELLA ROJA BELGRADO, 90 - FC BARCELONA LASSA, 82. ESTRELLA ROJA BELGRADO: Lazic (-), Feldeine (7), Rochestie (22), Bjelica (23), Lessort (13) --cinco inicial--; Keselj (-), Radicevic (4), Lazarevic (-), Antic (10), Dobric (9), Jankovic (2). FC BARCELONA LASSA: Heurtel (14), Ribas (4), Hanga (10), Moerman (6), Seraphin (16) --cinco inicial--; Pressey (3), Navarro (2), Vezenkov (4), Oriola (8), Koponen (5), Tomic (10). Parciales: 24-13, 20-19, 18-25 y 28-25. Árbitros: Latisevs (LET), Paternico (ITA) y Pastusiak (POL). Eliminaron a Heurtel y Oriola en el FC Barcelona Lassa por faltas personales. Pabellón: Aleksandar Nikolic Hall. 6.086 espectadores.

Comentarios