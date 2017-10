Muere un octavo niño aplastado por una cómoda de Ikea que está a la venta en España

Un octavo niño ha muerto en Estados Unidos tras ser aplastado por uno de los muebles de Ikea. Tras la muerte de los dos primeros niños en 2014, la multinacional sueca Ikea advirtió, a todas aquellas personas que se hicieron con una cómoda Malm, de la importancia de anclar a la pared el mueble para que este no vuelque y evitar así nuevas tragedias.

A pesar de que esta advertencia está claramente explicitada en las "instrucciones de montaje", todavía hay quienes no anclan debidamente el mueble al pared, provocando nuevas desgracias como la ocurrida el pasado mes de mayo en Estados Unidos, que se ha dado a conocer este jueves. En esta ocasión, el niño de dos años falleció en el acto después de que la cajonera se callera sobre él mientras se encontraba durmiendo, por lo que no estaba.

La cómoda que ha causado 8 muertes hasta la fecha. / IKEA

Un mueble que continúa a la venta en España



Tras los sucesos ocurridos en junio de 2014, la compañía comenzó a ofrecer un kit de anclaje de pared a todas aquellas personas que tenían una de estas cómodas. No obstante, tras la muerte de un tercer niño, la multinacional optó por retirar hasta un total de 29 millones de cómodas del mercado americano.La multinacional ofreció el reembolso del mueble para que los consumidores reforzaran la seguridad de la cómoda. No obstante, este mueble todavía sigue a la venta en varios países, como es el caso de España, donde se recuerda que es necesario realizar el anclaje: "No te olvides de sujetarlo a la pared."

Tal y como explican desde Ikea España, la cómoda Malm es un producto "totalmente seguro" siempre y cuando se respeten tanto las instrucciones de montaje como las recomendaciones de anclaje a la pared. Al mismo tiempo, la compañía ha asegurado que nunca ha habido ningún accidente en España con este mueble, por lo su que su adquisición no pone en riesgo a nadie en caso de que se sigan las instrucciones pertinentes.

Instrucciones para montar la cómoda. / Ikea

Además, con el objetivo de concienciar sobre el riesgo de vuelco del mobiliario en el hogar, Ikea lanzó una campaña tanto en sus tiendas como en su página web para que sus clientes respeten tanto las medidas de seguridad en el montaje como en el anclaje del mueble. Además, también se ha decidido ofrecer kits de seguridad adicionales a los que ya vienen en sus productos.

En declaraciones a ABC News, un responsable de Ikea ha explicado que la investigación inicial ha determinado que la cómoda involucrada en este incidente no se había unido correctamente a la pared, lo que provocó su caída sobre el niño. Mientras tanto, la compañía ha recordado que los muebles sin fijar pueden volcar: "Este mueble se debe fijar a la pared con el dispositivo antivuelco que se incluye, para evitar que vuelque".

Es imposible saber cuántos muebles se han vendido

El abogado de la familia, Daniel J. Mann, ha denunciado que el diseño de la cómoda era demasiado peligroso. A su vez, también ha aprovechado para acusar a la compañía de no haber hecho lo suficiente para advertir a los consumidores que podrían tener uno en casa. Una opinión que comparte la directora de la organización sin ánimo de lucro 'Kids In Danger', Nancy Cowles, asegura que la empresa no está haciendo lo suficiente como para llegar a los padres que tienen uno de estos muebles.

Dado que este mueble está a la venta desde hace muchos años, es prácticamente imposible saber cuántas unidades se han vendido, tal y como asegura la portavoz de Ikea Mona Astra Liss al mismo medio. No obstante, la multinacional, con el objetivo de evitar nuevas tragedias, ha procedido a retirar la publicidad de este tipo de muebles tanto de sus catálogos como de los medios de comunicación. Al mismo tiempo, también han rediseñado algunas de sus cómodas para que estas se ajusten al estándar marcado para ofrecer una gran estabilidad.

