Méndez de Vigo: "El artículo 155 no es para suspender la autonomía a Cataluña, es para devolverla a la legalidad"

Para conocer las medidas a las que dará luz verde el Consejo de Ministros extraordinario del próximo sábado habrá que esperar a mañana. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha evitado hablar sobre qué disposiciones acarrearía la aplicación del 155 en Cataluña, pero ha asegurado que la aplicación de este artículo no será para suspender la autonomía de la comunidad autónoma, sino para devolver a la legalidad.

"La aplicación del artículo 155 está prevista en nuestra Constitución, es un elemento que busca y tiene unos objetivos muy concretos: restaurar la legalidad institucional y parlamentaria, asegurar la neutralidad institucional puesto que son de todos los catalanes y no de una parte, garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, defender la recuperación económica y preservar los derechos de los catalanes", ha apuntado Méndez de Vigo para recordar que esto no está reñido con la autonomía de Cataluña.

"Estos objetivos no suponen suspender la autonomía de Cataluña. Se trata de un medio complementario que establecen la Constitución y las leyes y es un instrumento que se incorporó como un principio propio de los estados federales. Hay instrumentos parecidos en otras constituciones como la suiza o la austriaca. Incluso hay otras que van más allá. Nuestro 155 no es para suspender la autonomía, sino para devolverla a la legalidad", ha insistido el portavoz, que ha apuntado que las medidas que suponga la aplicación de este precepto constitucional están pactadas con PSOE y Ciudadanos, formaciones que, según espera, apoyen al Gobierno en el Senado.

"La relación con el PSOE y con Ciudadanos es fluida, así que las medidas que se adopten están llevadas al Consejo de Ministros de acuerdo con ambos partidos(...) El 155 es un trámite con muchas garantías jurídicas. Presentaremos una serie de medidas que serán debatidas en el Senado, que incluso requerirá a esta comunidad autónoma la posibilidad de que rectifique, y luego se aprobará con mayoría absoluta. Es cierto que el Gobierno tiene en el Senado mayoría absoluta, pero queremos contar con el apoyo de PSOE y Ciudadanos", ha reiterado.

"Es prematuro hablar de fechas"

Respecto a si la aplicación del 155 supondrá una convocatoria de elecciones en Cataluña y la fecha de las mismas —Carmen Calvo, del PSOE, ha hablado de enero—, Méndez de Vigo ha comentado que es previsible que todo este proceso en Cataluña podría desembocar en una convocatoria electoral, aunque ha aseverado que es "prematuro" hablar de fechas. "Es muy pronto para decir cuándo va a haber elecciones en esa comunidad autónoma. Lo importante es restablecer la legalidad y la convivencia. Estamos en las medias, tenemos que traer la legalidad y el sosiego. Luego ese proceso acabará en elecciones, pero ahora hablar de eso es prematuro", ha recordado el portavoz, que ha culpado una vez más a Puigdemont y su gobierno de esta situación.

"Esta situación tiene un único responsable, el señor Puigdemont, y los miembros de su Gobierno, que han pretendido la ruptura unilateral de España. En la memoria de todos está el pleno de los días 6 y 7 de septiembre, que en un procedimiento exprés, amputando los derechos políticos de la oposición, se pretendieron aplicar dos leyes, una de las páginas más vergonzosas de la democracia", ha lamentado.

Educación en Cataluña

Por último, el también ministro de Educación se ha referido a la polémica sobre la actuación de la Alta Inspección del Estado en los colegios de Cataluña. Algunos ediles del PP en Cataluña han denunciado que este organismo no puede entrar en los colegios sin la aprobación de la Generalitat y el ministro ha señalado al pacto por la educación para mejorar esta situación.

"La Alta Inspección del Estado actúa cuando existe denuncia o tiene conocimiento del mismo. En un debate en el Congreso, yo mostré dos requerimientos que se habían hecho a la Consejería de Educación el 29 de septiembre y el 6 de octubre. Pedimos que se investiguen. ¿Qué sucedería si no se investigasen? Que acudiríamos a los tribunales. Me gustaría que en el Pacto de Estado por la educación que estamos elaborando este tema se tratara viendo qué es lo que interesa y donde podemos poner énfasis. Yo he dicho con claridad que creo que hay que reforzar la Alta Inspección del Estado, pero tenemos un sitio para lograr ese pacto", ha comentado Méndez de Vigo, ha realizado una última petición: "No hay que lanzar una mancha de sospecha sobre los profesores", ha sentenciado.

