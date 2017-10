Guía básica del Spoiler Fest, un evento imprescindible para todo seriéfilo

Del 20 al 22 de octubre, Madrid ejercerá de sede del Spoiler Fest, el anual festival seriéfilo de Movistar+ que este año cambia de marca y presenta una convocatoria repleta de contenidos y actividades.

En Cadena SER hemos elaborado una guía para aprovechar toda la experiencia del Spoiler Fest, que este año incluye los visionados de algunas de las grandes apuestas en ficción e interesantes talleres centrados en la producción y desarrollo de series.

Viernes 22

Spoiler Fest arranca este viernes 22 de octubre por todo lo alto. Para la ocasión, Movistar Series Xtra visionará el sexto capítulo de la 7ª temporada de Juego de tronos, mientras que FOX estrenará el piloto de The Gifted, la nueva serie ambientada en el universo X-Men. Por otro lado, Movistar Series compartirá con todos los fans de The Big Bang Theory el primer episodio de su spin off: El joven Sheldon.

En lo que respecta a los talleres, el Sindicato ALMA moderará una mesa redonda que ahondará en la búsqueda de las ideas para crear ficción. FOX, en cambio, ofrecerá una presentación especial de la tercera temporada de Vis a vis.

Sábado 23

El plato fuerte de la segunda jornada vendrá de la mano de la temporada 14 de Anatomía de Grey, a cargo de Fox Life. También te interesará The Good Doctor, la serie de AXN que está conquistando el mercado internacional.

Fuera de los visionados, Movistar+ también organiza varios eventos interesantes, como el taller centrado en el formato spin off o la convocatoria sobre la caracterización y los efectos especiales que organiza SyFy.

Domingo 24

Como colofón final, Movistar+ presentará, junto a sus protagonistas, los primeros capítulos de Vergüenza, su comedia original. Además, FOX estrenará en simultaneo con Estados Unidos el esperado estreno de la octava temporada de The Walking Dead.

El operador también presentará el universo transmedia de La Zona y realizará un programa en directo de Likes.

