La respuesta de Cote al insulto de Casemiro

Cote, delantero del Eibar, habló claro tras la su rifirrafe con Casemiro durante el partido contra el Real Madrid en el Bernabéu: "No era para decirme lo que me dijo. Me llamó 'gilipollas', y eso me parece una actitud de matón. Eso a mí no me gusta, siempre lo denunciaré".

"Yo entiendo que Casemiro está a doscientas pulsaciones, pero jamás me verás encararme con nadie que no se encara conmigo, eso no me gusta. Esas actitudes me parecen que sobran en un campo de fútbol, este es el caso.", afirmó Cote para Carrusel Deportivo.

Ambos jugadores tuvieron un encontronazo provocado por la caída de Ceballos. Cristiano Ronaldo despejó, llevándose por medio a su compañero y ante la negativa del Eibar de tirar fuera el balón, Casemiro se enfrentó a Cote y Charles.

La discusión acabó con amarilla para Casemiro y Charles por enzarzarse. Sin embargo, ninguno de los jugadores acumuló una segunda amarilla a lo largo del partido.

Sin embargo, el enfado del jugador del Eibar era evidente. Al terminar el partido, en la zona mixta, Cote habló con la prensa y dedicó esas palabras para el del Madrid.

