Vuelve el mítico 'PC Fútbol'

Desde que se publicara por primera vez en 1992, la saga de videojuegos 'PC Fútbol' se convirtió en una de las más exitosas del mercado español. Un videojuego basado en la gestión deportiva de un club de fútbol, al que tenías que ayudarle con las finanzas, los fichajes y los entrenamientos, entre otros aspectos, para ayudarle a triunfar y ganar el mayor número de trofeos posibles.

A pesar de su éxito, la quiebra de Gaelco Multimedia en 2007 supuso el adiós de esta saga que ha dejado grandes momentos para los amantes de los simuladores. Factores como los elevados costes de las licencias oficiales de las ligas de fútbol, los costes de desarrollo, el descenso de las ventas y la marcha de algunos de los máximos responsables provocaron el cierre de la división, que se tradujo en el fin de la saga. No obstante, PC Fútbol está de vuelta.

Así será 'PC Fútbol 2018'

A través de un comunicado en su página web, IDC Games ha dado a conocer que, once años después de que se publicara el último título, PC Fútbol está de vuelta. El nuevo 'PC Fútbol 2018', que llegará a mediados del mes de noviembre, será un videojuego que estará disponible tanto para PC, como para teléfonos móviles y tabletas.

Tal y como asegura el comunicado, una vez más tendrás que programar los entrenamientos de tus jugadores, ampliar el estadio, seleccionar el catering de las cafeterías y fichar a los mejores jugadores con el objetivo de alzar a tu equipo de fútbol al olimpo del fútbol.

Basado en el mítico 'PC Fútbol 2001'

Este nuevo juego contará con una interfaz totalmente renovada, basada en los PC Fútbol clásicos. De hecho, este nuevo título evocará al clásico 'PC Fútbol 2001', considerado por muchos como el mejor de la saga. Además, este título contará con modos de juego tradicionales como el 'Euromanager'.

El juego incluye un total de 9 ligas internacionales, entre las que se encuentra la española, con más de 20.000 jugadores y 1.000 equipos. No obstante, el juego no mostrará los nombres reales debido a los elevados costes de las licencias oficiales. Además, el juego incluye nuevas estadísticas de valoración y parámetros de jugadores, un nuevo sistema de tácticas avanzadas y retos online. En lo que respecta a su precio, todavía está por determinar. No obstante, se espera que sea muy anterior a los antiguos videojuegos.

