Defensa del "patrimonio, la identidad y valores" del teatro del Siglo de Oro como "la templanza, la humildad, la lealtad y la nobleza de espíritu". También "la belleza, la bondad y la virtud" de los textos de Lope o Calderón. Es uno de los grandes objetivos del nuevo director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, Ignacio García, que era presentado oficialmente este lunes, tres ser nombrado la pasada semana por el patronato del certamen.

Ignacio García, que utilizaba mucha cita de Cervantes y mucha metáfora en su primer acto como director del festival -aunque no se incorporará hasta diciembre-, aseguraba que "habrá continuidad" en lo que toca a los certámenes de Barroco Infantil y Almagro Off y en cuanto a la apertura y conservación de espacios teatrales en la localidad, caminos emprendidos y consolidados por su antecesora, Natalia Menéndez.

En cuanto a ideas propias, la fundamental pasa por internacionalizar el festival: "quiero que Almagro se convierta en lo que es Stratford para Shakespeare o Salzburgo para Mozart: el centro neurálgico del pensamiento sobre el Siglo de Oro a nivel mundial, no solo un festival en el que convergen experiencias teatrales diferentes, sino un lugar en el que hay una reflexión sobre para qué y por qué seguimos haciendo a Calderón de la Barca".

Ignacio García y Montserrat Iglesias/ INAEM

García pretende, aunque no ha explicado cómo, extender en el tiempo la presencia internacional de Almagro, no solo las semanas en que se celebra el festival, y promover que sean latinoamericanos los países invitados en cada edición: "Me gustaría hacer una reflexión sobre la sonoridad del verso español, y que veamos cómo el español se habla de distintas maneras". El director también explicaba que el certamen seguirá sin acometer producciones propias y se limitará a ser un espacio de exhibición.

Además, García quiere trasladar a Almagro medidas fiscales y de patrocinio que funcionan en México o Colombia, países que tienen unas "leyes fiscales extraordinarias que permiten que los privados que quieren invertir en teatro tengan unas facilidades enormes (...) Tenemos que seguir viendo cómo convencer a instituciones públicas y privadas para sumar fuerzas internacionales de las instituciones que ya hacen Siglo de Oro en Japón o Inglaterra. Sumémonos a esas fórmulas sin arrogancia, escuchemos qué quieren hacer con nuestro repertorio y seamos capaces de abrir una puerta y sumarnos a lo que ellos piensan que debemos hacer".

Ignacio García ha estado arropado en esta presentación por la directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Montserrat Iglesias; el alcalde de Almagro, Daniel Reina; y el consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla La Mancha, Ángel Felpeto, que avanzaba que la Junta "duplicará el próximo año el presupuesto destinado a Artes Escénicas y hemos puesto sobre la mesa un plan estratégico que iremos desarrollando sin prisa pero sin pausa los próximos años".





