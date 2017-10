Zidane, 'The Best', al mejor entrenador del año

Zinedine Zidane elegido mejor entrenador del año. El técnico del Real Madrid ha conseguido su primer “The Best” tras haber quedado en segunda posición el año pasado. Antonio Conte (Juventus) y Massimiliano Allegri (Chelsea) eran los otros dos finalistas en la categoría de entrenador de fútbol masculino.

Se valora así la gran temporada del francés como técnico del Real Madrid en un año en el que consiguió tanto la Liga Santander, como la Champions League, haciendo historia al ser el primer equipo que la ganó dos años seguidos, en su formato moderno.

También se proclamaron campeones del Mundialito de Clubes -en 2016- tras ganar en semifinales 0-2 al América, y conseguir el título en la prórroga de una final en la que Cristiano Ronaldo marcó tres goles (4-2). También en 2016 ganarían la Supercopa de Europa, en la prórroga de igual manera que el Mundialito de Clubes, en este caso gracias a un golazo de Carvajal.

El único trofeo que disputó y no pudo conseguir fue la Copa del Rey, en la que fueron eliminados en cuartos de final por el Celta de Vigo (1-2 en Balaídos y 2-2 en la vuelta).

Zidane indicó que el motivo del premio es por "los jugadores": "A mi mujer, te quiero mucho, siempre estas ahí. Dar las gracias al Real Madrid, que me han dado la oportunidad de entrenar a este club, a Cristiano, Marcelo, Toni... tengo a todos los fenoménos aquí. Muchas gracias al Madrid".

También tuvo palabras el francés para sus competidores por el 'The Best': "Antonio y Massimiliano, el trofeo lo he ganado yo pero también sois muy grandes". "Este es un trofeo de fútbol, es un honor estar frente a estos jugadores. Es algo muy especial, nunca pensé que me encontraría en una situación así y que ganaría un trofeo tan importante", ha dicho, feliz, Zidane.





