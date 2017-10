El gesto de Koné, premio 'Fair Play 2017', que vale una vida

Francis Koné, delantero del Slovacko checo, fue decisivo para salvar la vida del portero del equipo al que se enfrentaba en un partido, Martin Berkovec, del Bohemians 1905.

El togolés vivió así el momento: "Vi que el defensa se movía, así que no estaba preocupado por él. Sin embargo, el portero no se movía, estaba tumbado, y pude ver sus ojos en blanco. Estaba inconsciente o peor. Así que puse un pie sobre su pecho para mantener el brazo izquierdo firme y traté de meter los dedos en su boca. La lengua se resbalaba con la saliva y en algún momento me mordió, pero no importa. Todo había terminado en unos pocos segundos, y cuando el portero trató de decir algo, ya sabía que iba a estar bien. Fue entonces cuando me levanté y me fui".

Koné es famoso también por haber ayudado hasta en otras tres ocasiones a rivales en circunstancias similares, dos veces África, y una en Thailandia. Merecidísimo premio al héroe que ha contribuido a salvar cuatro vidas en los terrenos de juego.

