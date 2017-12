Entradas para el 'Clásico' a 1.500 euros: siete historias judiciales de timos y reventas

El 21 de noviembre de 2015, el Real Madrid de Rafa Benítez se llevaba uno de los mayores varapalos de su corta existencia: el FC Barcelona le endosaba cuatro goles en casa, Isco acabó expulsado y Chamartín se convirtió en un mar de pañuelos exigiendo dimisiones. El auténtico drama, sin embargo, se vivió fuera de los muros del Santiago Bernabéu: un hombre había pagado 1.575 euros por dos entradas que ni siquiera existían.

El caso acaba de ser sentenciado en firme por la Audiencia Provincial de Cáceres, que ha confirmado a su vez una resolución de un juzgado de lo penal de Plasencia: un año de cárcel por un delito de estafa para un hombre que vendió dos entradas para el Clásico de noviembre de 2015 a otro a cambio de 1.575 euros que la víctima abonó en dos pagos distintos veinte días antes del partido. Las entradas, por supuesto, nunca aparecieron y según los jueces "nunca existió intención alguna" por parte del acusado de cumplir con su parte, destacando que no ha dado ninguna "explicación o justificación mínimamente razonable" sobre por qué se quedó con el dinero pero no entregó las entradas, suponiendo que existiesen.

El de este vecino de Cáceres no ha sido el primer timo futbolístico que ha terminado en sentencia: a continuación repasamos otros seis casos en los que la reventa o falsificación de entradas y abonos han acabado en manos de los jueces.

El debut de Rivaldo

El 16 de agosto de 1997 Víctor Borba Ferreira Gomez (Rivaldo) debutaba con la camiseta azulgrana sobre el césped del Camp Nou tras su turbulenta salida del Deportivo de La Coruña. Lo hacía en la primera edición del trofeo Joan Gamper celebrada a partido único, y un disparo de Albert Celades le daba la victoria al FC Barcelona en los penaltis ante la Sampdoria italiana.

Rivaldo durante un partido de Champions contra el Chelsea en abril del 2000 / Clive Brunskill (EFE)

Eso sucedía dentro del campo: fuera, dos hombres eran detenidos por vender nueve entradas de socios a 2.000 pesetas por entrada, sabiendo que los compradores se iban a quedar en la puerta al no ser socios del club blaugrana. En junio del 2000 la Audiencia Provincial de Barcelona confirmó para ellos una multa de 40.000 euros para cada uno por una falta de estafa, además de a devolver los 18.000 euros a sus nueve víctimas. Ese mismo día un grupo de turistas guatemaltecos compraron también entradas de socios, pero el único sospechoso falleció antes de que se dictase sentencia.

La firma de Manuela Carmena

En abril de 2004, un vigilante de seguridad del Santiago Bernabéu se dedicó a conseguir entradas "en blanco" para entrar a partidos del Real Madrid y se las entregó a un reventa a cambio de 15.000 euros. La alarma saltó en los propios tornos del estadio y el propio vigilante, arrepentido, le devolvió el dinero antes incluso de ser denunciado: ese día, 25 de abril, el Real Madrid recibió al FC Barcelona y fue derrotado con un gol de Xavi Hernández al filo del minuto noventa (1-2).

El acusado trabajaba en el Santiago Bernabéu / Mike Hewitt (Getty Images)

Fue la entonces jueza Manuela Carmena, ahora alcaldesa de la ciudad de Madrid, quien en noviembre de 2006 encabezó el tribunal de la Audiencia Provincial de la capital que sentenció este caso en firme: un año y diez meses de prisión por un delito de estafa en concurso con otro de falsedad documental. La Fiscalía había recurrido el caso por entender que otro empleado del club también tendría que haber sido condenado, aunque su participación nunca quedó probada.

El timo del 'triplete'

El 29 de noviembre de 2009 el sueco Zlatan Ibrahimovic firmaba con un gol la victoria para el FC Barcelona ante el Real Madrid de Pellegrini, poniendo la primera piedra para el histórico triplete del Barça de Guardiola. Ese mismo día, un hombre se quedó sin poder entrar al Camp Nou con 450 euros menos en el bolsillo mientras dentro un mosaico gigante celebraba los ciento diez años de existencia del equipo.

La Policía intervino 189 entradas falsas para el Clásico de 2009 en un paquete procedente de Chile / EFE

Tres años y un mes después, la Audiencia Provincial de Jaén condenaba a seis meses de prisión al hombre que le vendió las entradas a través de un anuncio en internet, atribuyéndole un delito de estafa, además de a devolverle el dinero que le pagó por las tres entradas que nunca aparecieron.

El gol del 'Cuco' Ziganda

El 30 de septiembre de 1997 el Athletic de Bilbao recibía en San Mamés a la Sampdoria en la primera ronda de la Copa de la UEFA: aprovechó el resultado favorable de la ida y pasó de ronda con goles de Larrazábal y el ahora entrador José Ángel 'Cuco' Ziganda. No fue un buen campeonato para el equipo vasco: no llegaron ni a los octavos de final.

Ziganda durante un partido contra el Ostersunds en San Mamés en noviembre / César Manso (AFP/Getty)

Ese mismo día un hombre fue detenido en la calle Sabino Arana, a pocos metros del campo, después de intentar robarle una entrada a un hombre que esperaba a un amigo, con tan mala suerte de que su víctima era un ertzaina de servicio. Dos años y medio después la Audiencia Provincial de Bizkaia le imponía un año de cárcel por un delito de robo con violencia.

La negligencia del Barça

(Atención, destripe, este caso acaba en absolución). La temporada 2000/2001 no fue especialmente memorable para el FC Barcelona: recién empezada la etapa de Joan Gaspart como presidente del club, los blaugranas quedaron cuartos en el campeonato nacional de Liga y ni siquiera pasó de la primera ronda en una Champions en la que el Valencia rozó la gloria. Un año en el que Pep Guardiola abandonó el club para probar suerte en Italia.

Ese mismo año, tres personas fueron detenidas y acusadas de vender hasta 76 abonos y carnets falsificados del FC Barcelona a grupos de turistas extranjeros para poder acceder a partidos en el Camp Nou, ganando como mínimo en torno a 1.400 euros según los cálculos de los investigadores. En un primer momento el juzgado de lo penal número 5 de Barcelona les condenó a penas de entre seis meses y dos años de cárcel por delitos de falsedad y estafa, pero ya en marzo de 2003 la Audiencia Provincial decidió absolverles.

Mosaico desplegado en la grada del Camp Nou en 2006 / EFE

Los magistrados no pusieron en duda que habían vendido esos abonos y carnets, pero criticaban que no habían podido examinaresas supuestas falsificaciones y que por tanto ni siquiera sabían en qué consistían. Una sentencia que no dejó en muy buen lugar los controles de seguridad del equipo blaugrana en cuanto a las entradas: se aprovecharon de que "era costumbre conocida la no comprobación por los porteros de la identidad de los portadores de los carnés", dice, y uno de los absueltos era incluso vigilante de seguridad en el campo. Los jueces apuntaron entonces, incluso, a "claros elementos de posible negligencia por parte de la propia entidad deportiva perjudicada" y a "una gran relajación general por parte de los diversos encargados del control de acceso al campo".

La caída del Madrid en Champions

El 30 de abril de 2013, el Real Madrid de Mourinho se llevaba el varapalo definitivo en la Champions League: una victoria agónica de 2-0 frente al Borussia de Dortmund de Klopp, con goles de Benzema y Ramos, fue insuficiente para remontar el doloroso 4-1 que le endosó el equipo alemán en el partido de ida de semifinales con un espectacular Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski marcó cuatro goles al Real Madrid en Champions en 2013 / Reuters

El drama estaba también fuera del Santiago Bernabéu: un hombre había pagado 900 euros, a través de un anuncio en Milanuncios.es, por varias entradas que nunca llegó a recibir. El timador llegó a alegar que una tercera persona desconocida se había quedado con sus entradas, pero tres años más tarde la Audiencia Provincial de Bizkaia confirmó una condena de nueve meses de cárcel para él por un delito de estafa, además de a devolver el dinero. Los jueces calificaron su versión de "poco seria".

¿habrá un marco legal común que regule la reventa? Marta García Miranda A principios de año, la comisión de Interior del Congreso aprobaba una Proposición No de Ley (PNL), presentada por Ciudadanos, que instaba al Gobierno a regular la reventa de entradas a espectáculos públicos y actividades online, ya que la regulación que existe data de 1982. Hace unas semanas, finalizaba una mesa pública en la que han participado Cultura, Interior y Agenda Digital, entre otros, para aportar soluciones al problema. Félix Álvarez, diputado de Ciudadanos, explica que "a partir de ahí, lo que hay que hacer es poner en común todas las iniciativas que se han presentado y, junto a las comunidades autónomas, intentar establecer un marco legar para que éstas, que son al fin y al cabo las que tienen estas competencias, puedan legislar". A esto se añade que en 2018 Google exigirá a las empresas de reventa un certificado si quieren aparecer en su servicio AdWords, y les pedirá que publiquen el valor real de las entradas junto al precio de reventa.