Fernando Rodríguez Hasta aquí la cobertura de esta intensa jornada electoral en Cataluña. Aquí la crónica de las elecciones del 21-D: El histórico triunfo de C's no evita la mayoría del bloque independentista http://cort.as/-0Osj 22/12/2017 01:34

Fernando Rodríguez Marta Rovira (ERC) felicita a Inés Arrimadas y a Carles Puigdemont e insiste en que "hay una suma independentista y republicana" http://cort.as/-0P7S 22/12/2017 00:55

Jose M Romero Cabrera La reacción de Puigdemont desde Bruselas: "La república catalana ha ganado a la monarquía del 155" http://cort.as/-0P6M 22/12/2017 00:47

Jose M Romero Cabrera La crónica de la reacción de Arrimadas tras ganar las elecciones y superar el millón de votos http://cort.as/-0P5K 22/12/2017 00:34

Jose M Romero Cabrera Puigdemont comparece desde Bruselas: "La República catalana ha ganado a la monarquía del 155" 22/12/2017 00:02

Jose M Romero Cabrera Sigue Albert Rivera tras la intervención de Arrimadas: "Igual que hemos ganado a los independentistas en las urnas, vamos a hacerlo en toda España para acabar con los nacionalismos" 21/12/2017 23:53

Soledad Domínguez Xavier Domènech pide reflexión a los partidos del 155: "En Catalunya no se pueden hacer políticas basadas en el código penal. Hace falta diálogo". Pide también reflexión a las formaciones progresistas porque "en un país que es de izquierdas y progresista, las derechas, sean del color que sean, suman mayorías". 21/12/2017 23:51

Jose M Romero Cabrera "Han perdido escaños, han perdido fuerza. Si ya se sabía que el procés no tenía futuro, hoy ha quedado claro que es así. Y vamos a seguir luchando por todos los catalanes", grita Arrimadas mientras reclama un cambio de la ley electoral. "Vamos a seguir luchando por una Cataluña para todos los catalanes. Visça Cataluña, Visça España y Visça Europa" 21/12/2017 23:49

Jose M Romero Cabrera "Hemos votado por unir a los catalanes, por el sentido común, por una Cataluña para todos los catalanes. La mayoría social está a favor con la unión con el resto de España y la Unión Europea. Los partidos nacionalistas no podrán volver a hablar en nombre de Cataluña. La situación no es la que han querido vender. Cataluña es diversa, plural, Cataluña somos todos y la primera fuerza del Parlament es Cataluña" 21/12/2017 23:47

Jose M Romero Cabrera "Hemos ganado en las grandes ciudades, las 10 ciudades más pobladas de Cataluña son naranjas. Muchas gracias a todos los que lo habéis hecho posible en estos años. Gracias compañeros", sigue Arrimadas entre gritos de presidenta 21/12/2017 23:45

Jose M Romero Cabrera Comparece la ganadora de la noche. Inés Arrimadas comparece tras convertir a Ciudadanos en la primera fuerza política aunque no evite la mayoría soberanista 21/12/2017 23:43

Soledad Domínguez El cabeza de lista de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech reconoce que los resultados "no son los que querían" y los colocan "en la oposición que ejerceremos para construir el futuro". 21/12/2017 23:41

Mónica Peinado "Hola, Soraya. El Gobierno de Puigdemont ha ganado" dice Jordi Turull en la sede de Junts per Catalunya. Y añade: "las urnas han descabezado al PP". 21/12/2017 23:39

Fernando Rodríguez Marta Rovira (ERC), entre gritos de 'libertad, libertad': "Las fuerzas independentistas y republicanas hemos vuelto a ganar las elecciones en Cataluña (...) A pesar de la ofensiva judicial, policial y mediática de tantos y tantos días y de tener medio gobierno en prisión y medio en el exilio, los ciudadanos han votado a favor de la república catalana" 21/12/2017 23:37

María Jesús Güemes El partido del 155 queda el último en las elecciones catalanas. Con cuatro escaños, sin poder formar grupo en el Parlament 21/12/2017 23:35

Fernando Rodríguez Xavier Domènech, de Catalunya en Comú: "No eran los resultados que esperábamos. Son unos resultados que tendrían que mandarnos una reflexión. ¿Hasta que punto no hemos hecho las cosas bien en un país de izquierdas y progresistas para que se impongan las derechas? 21/12/2017 23:26

Fernando Rodríguez Comparece ahora Xavier Domènech, de Catalunya en Comú: "Han sido unas elecciones que tenían un origen ilegítimo, pero su resultado es sagrado. En este resultado se nos ha colocado en la oposición, donde lucharemos por el futuro de este país" 21/12/2017 23:25

Jose M Romero Cabrera Miquel Iceta: "La solución que Cataluña necesita no se encuentra en el independentismo ni en el inmovilismo. Seguiremos emplazando a los gobierno catalán y español a dialogar en el marco de la ley. Las leyes tienen que cambiar. Esto es un problema político que necesito respuestas políticas. El PSOE se pone a disposición para afrontar la solución del problema con los demás grupos" 21/12/2017 23:23

Jose M Romero Cabrera Miquel Iceta: "No son los resultados que perseguíamos. No hemos conseguido una mayoría alternativa al bloque independentista. Queremos felicitar a Arrimadas por su mayoría en votos y escaños" 21/12/2017 23:22

Sonia Sánchez La foto que distribuyen los servicios de prensa de Ciudadanos habla por sí sola 21/12/2017 23:21

Jose M Romero Cabrera Carrusel de comparaciones. Turno para Carles Riera, cabeza de lista de la CUP, que ha conseguido cuatro diputados, seis menos que hace dos años. Y también lo hace Miquel Iceta, que solo ha logrado mejorar en un escaño los resultados de los socialistas catalanes 21/12/2017 23:21

María Jesús Güemes Los populares ven atada la mayoría independentista y piensan que tratarán de investir, de nuevo, a Puigdemont como president de la Generalitat 21/12/2017 23:20

María Jesús Güemes El PP critica a Ciudadanos. Piensan que la formación de Rivera se equivocó al apelar al voto útil porque con ello restaron apoyos a PSC y PP, dañando así al bloque constitucionalista 21/12/2017 23:17

Jose M Romero Cabrera Pesimismo en el PP. No saben si podrán formar grupo propio en el Parlament -se necesitan cinco escaños-. Los conservadores critican a Ciudadanos por haber apelado al voto útil y mermar así los resultados de PP y PSC. En las filas populares creen que los independentistas intentarían hacer president a Puigdemont. Información de María Jesús Güemes 21/12/2017 23:14

Jose M Romero Cabrera Sigue García-Albiol: "Es cierto que tienen menos votos que hace dos años, pero los resultados no nos dejan satisfechos. Nos preocupa en el PP porque no hemos sido capaces de transmitir. Hoy han fracasado aquellos que estaban apelando al voto útil" 21/12/2017 23:11

Jose M Romero Cabrera El primero en comparecer es Xavier García-Albiol. El PP ha perdido siete escaños y se queda con solo tres. "Es un mal resultado y no nos podemos sentir orgullosos. Hoy es un día malo para el PP de Cataluña, y también para el futuro de Cataluña. Vemos con mucha preocupación el futuro social y económico con una mayoría independentista" 21/12/2017 23:10

Jose M Romero Cabrera Ciudadanos acapara más de un cuarto de todos los votos de Cataluña. Un 25,38%, que supone 1.008.430 votos con el 91,20% 21/12/2017 23:01

Fernando Rodríguez Carles Campuzano, en la SER: "Lo normal es que Puigdemont tomase su acta de diputado y si tuviese una mayoría suficiente fuese investido presidente" 21/12/2017 22:58

Fernando Rodríguez Carles Campuzano, en la SER: "Hay dos reflexiones. Una primera es que se ha dicho que existía una mayoría silenciosa. Hemos visto que en esta participación masiva que el porcentaje independentista supera al PP, Ciudadanos y PSOE. Hay un tercer bloque que no se podía situar en ninguno de estos paquetes. Debemos ser capaces de hacer un diálogo constructivo con el otro sector de la sociedad catalana. Los no indepedentistas no puede ignorar el 47% de los no independentista" 21/12/2017 22:55

Eduard Navarro El vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, proclama la victoria del independentismo "en unas elecciones que no eran legítimas" y exige la puesta en libertad de los presos y la vuelta de Puigdemont y los otros exconsellers. Alcoberro obvia que Ciudadanos es la fuerza más votada y con más escaños y no ha explicado los resultados del recuento paralelo que la Asamblea Nacional Catalana había anunciado 21/12/2017 22:55

Fernando Rodríguez Carles Campuzano, en la SER: "Hemos tenido unas elecciones disputadas y la primera lectura que hay que hacer es que la ciudadanía ha rechazado la intervención del Senado de Ciudadanos, PP y PSOE. El partido de Rajoy ha quedado último y no va a tener grupo parlamentario" 21/12/2017 22:53

Fernando Rodríguez 84% del voto escrutado: el PSC pierde un escaño que va a parar a Junts Per Catalunya. Los independentistas obtendrían mayoría de escaños (no de votos). 21/12/2017 22:44

Fernando Rodríguez Con el 80% del voto escrutado, el reparto de escaños se mueve: Inés Arrimadas ganaría las elecciones con 36 diputados, tres más que su principal perseguidor, Carles Puigdemont. ERC tendría 32 escaños. PSC, En Comú, CUP y PP, muy lejos. 21/12/2017 22:39

Fernando Rodríguez Con el 70% del voto escrutado: 21/12/2017 22:28

Fernando Rodríguez Con el 68% del voto escrutado: Ciudadanos (35), Junts Per Catalunya (34), ERC (32), PSC (18), Catalunya en Comú (8), CUP (4) y PP (4). Habría mayoría independendista en el Parlament de Cataluña. 21/12/2017 22:23

Fernando Rodríguez Así sería el Parlament con el 59%: 21/12/2017 22:13

Jose M Romero Cabrera Resignación entre las filas de ERC. Dan por hecho la victoria de Inés Arrimadas en unas elecciones en las que Puigdemont estaría por delante de la formación republicana, cuyo líder, Oriol Junqueras, sigue en prisión 21/12/2017 22:12

Fernando Rodríguez Con el 55% del voto escrutado, así quedaría el Parlament: Ciudadanos ganarías las elecciones con 35 escaños, Junts Per Catalunya conseguiría 34, ERC sumaría 32. Más lejos estaría PSC, con 18 escaños, Catalunya en Comú obtendría 8 y la CUP se quedaría con 4, los mismos que el PP. El independentismo obtendría mayoría absoluta. 21/12/2017 22:12

Jordi Fabrega El equipo de campaña del PSC confía en que el escrutinio definitivo les conceda una subida mayor que los 18 escaños que tienen con el 52% escrutado. Creen que el escrutinio de algunas ciudades de la provincia de Barcelona les beneficiará 21/12/2017 22:06

Fernando Rodríguez Con el 49,20% escrutado, Ciudadanos se sitúa por delante de Junts Per Catalunya. Arrimadas ganarías las elecciones. 21/12/2017 22:06

Jose M Romero Cabrera Este es el reparto de escaños de cada partido en cada una de las cuatro circunscripciones de Cataluña 21/12/2017 22:01

Fernando Rodríguez Con el 41%, Ciudadanos y Junts Per Catalunya vuelven a empatar en número de escaños (en votos, por delante la formación naranja). 21/12/2017 21:58

Fernando Rodríguez Con el 34% escrutado, Junts Per Catalunya vuelve a situarse por encima de Ciudadanos en número de escaños (no en votos). Puigdemont obtendría 35 diputados, por 34 que conseguiría Arrimadas. Unos resultados que se mantienen con el 37%. 21/12/2017 21:53

Fernando Rodríguez Con el 30% escrutado, la formación de Carles Puigdemont y el partido de Inés Arrimadas consiguen 34 diputados (aunque Ciudadanos tiene más votos), seguidos de ERC, que obtiene 32. Más lejos quedan el resto de partidos. El PSC alcanza los 18 diputados, Los Comunes consiguen ocho, la CUP suma cinco y el PP se queda en cuatro. 21/12/2017 21:51

Xavier Sánchez Ciutadans invita a sus votantes y simpatizantes a vivir la noche electoral con ellos a la Plaza de España de Barcelona. https://twitter.com/CiutadansCs/status/943944961732628480?ref_src=twsrc%5Etfw 21/12/2017 21:51

Alfonso Cardenal Con el 21% de los votos escrutados, Junts per Catalunya y Ciudadanos obtienen resultados muy parejos. La formación de Carles Puigdemont y el partido de Inés Arrimadas consiguen 34 diputados (aunque Ciudadanos tiene más votos), seguidos de ERC, que obtiene 32 diputados con el 21,55% de los votos. Más lejos quedan el resto de partidos. El PSC sube respecto a las elecciones de 2015 y alcanza los 18 diputados (13% de los votos). Los Comunes consiguen ocho diputados, la CUP suma cinco y el PP se queda en tres. 21/12/2017 21:42

Alfonso Cardenal Los resultados con el 12% del escrutinio 21/12/2017 21:31

Soledad Domínguez La llegada hace una hora del cabeza de lista de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech ha generado una​ pequeña melé de periodistas. 21/12/2017 21:29

Alfonso Cardenal Con el 10% escrutado, Junts per Catalunya y Ciudadanos obtienen resultados muy parejos. La formación de Carles Puigdemont y el partido de Inés Arrimadas consiguen 35 diputados, seguidos de ERC, que obtiene 31 diputados con el 23% de los votos. 21/12/2017 21:28

Eduard Navarro Xavier García Albiol (PP) agredece su esfuerzo a apoderados e interventores, algunos venidos desde muchos puntos de España https://twitter.com/Albiol_XG/status/943937931135324160 21/12/2017 21:20

Fernando Rodríguez Josep Nuet (En Comú), en la SER: "Hay cosas que en campaña no se han dicho y que quizá a partir del día 22 se dirán. Los bloques se han vigilado entre sí mismos. Miquel Iceta habló de unos indultos y el resto de partidos mordieron (...) A partir del día 22 intentaremos que gente independentista y no independentista se sienten en una mesa" 21/12/2017 21:18

Fernando Rodríguez Josep Nuet (En Comú), en la SER: "Estamos esperando, de momento solo tenemos los deseos expresados en campaña. Hasta que no tengamos un porcentaje más alto no sabemos que va a pasar. Todo se va a decidir con pocos votos" 21/12/2017 21:16

María Jesús Güemes Rajoy ha convocado para mañana a las 12.00 el Comité Ejecutivo Nacional del PP 21/12/2017 21:15

Xavier Sánchez El portavoz de Esquerra, Sergi Sabrià, celebra que estas elecciones se hayan celebrado sin violencia y que "no nos hayan enviado las porras". También ha celebrado la alta participación que legitimará los resultados. Ha lamentado que han tenido que afrontar las elecciones en las peores condiciones porque su candidato sigue en prisión. https://twitter.com/Esquerra_ERC/status/943931855295995904?ref_src=twsrc^tfw 21/12/2017 21:04

Soledad Domínguez Poco ambiente de momento en la sede electoral de Catalunya en Comú-Podem. Los dirigentes, con Xavier Domènech a la cabeza siguen el recuento en una sala anexa. 21/12/2017 21:02

María Jesús Güemes Los populares esperan que esta cita electoral no sirva sólo para que Ciudadanos despegue a nivel nacional 21/12/2017 20:49

María Jesús Güemes El PP teme que de las urnas salga una mayoría independentista. Por eso Rajoy lanzó ayer sus advertencias, recordando que los gobernantes ya saben a lo que se atienen si no cumplen la ley 21/12/2017 20:49

María Jesús Güemes Rajoy también se la juega esta noche porque como ejecutor del 155 está por ver si su estrategia ha sido o no la acertada 21/12/2017 20:47

Jordi Fabrega El director de campaña y secretario de organización del PSC, Salvador Illa, valora muy positivamente la alta participación: "contribuirá a dar más legitimidad al resultado de esta noche" 21/12/2017 20:46

María Jesús Güemes Los populares están agobiados por si quedan en último lugar y no pueden siquiera formar grupo en el Parlament 21/12/2017 20:45

Soledad Domínguez La número 2 de la candidatura de Catalunya en Comú-Podem, Elisenda Alamany hace una valoración positiva de una participación "histórica" y califica de "excepcional" la respuesta de los ciudadanos ante una situación "excepcional". Pide "prudencia" hasta que el recuento avance y apela a los partidos para que "estén a la altura" a la hora de leer los resultados. 21/12/2017 20:44

María Jesús Güemes Rajoy va a seguir los resultados desde Génova acompañado por Cospedal y Sáenz de Santamaría 21/12/2017 20:44

Jose M Romero Cabrera En el cuartel general de Podemos se encuentra una discreta representación de la ejecutiva. No están ni Pablo Iglesias ni Echenique. La formación morada esperan el recuento rebajando las expectativas pero confiando en que pueden ser decisivos. Información de Mariela Rubio 21/12/2017 20:43

Fernando Rodríguez Pedro Sánchez también está en Ferraz. Hay incertidumbre y precaución, según informa Inma Carretero desde la sede del PSOE. Valoran positivamente una posible subida del PSC. El resultado de esta noche también se pondrá en la cuenta de Pedro Sánchez, que encontró en Iceta a uno de sus aliados. 21/12/2017 20:42

Fernando Rodríguez Rajoy ya está en Génova con Cospedal y Sáenz de Santamaría. Rajoy también se la juega como ejecutor del 155. En el PP reconocen que una pérdida de escaños de la formación sería una tragedia, según informa María Jesús Güemes. 21/12/2017 20:41

Fernando Rodríguez Desde el PP han valorado muy positivamente el dato de participación. No ha querido valorar el resultado de las encuestas al cierre de urna del grupo Godó, que les dan entre 3 y 5 escaños. 21/12/2017 20:38

Jose M Romero Cabrera Cuenta Aitor Álvarez que en la sede de Ciudadanos hay muchos nervios. Reciben con cautela las encuestas telefónicas que los sitúan como primera fuerza y creen que el resultado va a estar muy reñido. Arrimadas y Rivera siguen juntos el escrutinio 21/12/2017 20:36

Fernando Rodríguez Así se desarrolla el recuento en un colegio de Barcelona: https://twitter.com/Glruf/status/943927525369176064?ref_src=twsrc%5Etfw 21/12/2017 20:35

Eduard Navarro Elsa Artadi, portavoz de Junts per Catalunya, afirma que el aumento de participación "es una noticia excelente" https://twitter.com/JuntsXCat/status/943922796769443840 21/12/2017 20:34

Fernando Rodríguez Así quedaría el hemiciclo catalán, según la entrevista al cierre de urna publicada por el grupo Godó: Inés Arrimadas ganaría las elecciones y los independentistas revalidarían la mayoría absoluta en el Parlament 21/12/2017 20:20

Jose M Romero Cabrera Cuentan desde el PP que se espera una noche larga. Xavier García-Albiol sigue el escrutinio junto a Alicia Sánchez-Camacho 21/12/2017 20:13

Jose M Romero Cabrera Según dicha encuesta telefónica del grupo Godó, esta sería la repartición de escaños: - Ciudadanos: 34-37 - ERC: 34-36 - JxCat: 28-29 - PSC: 18-20 - CEP: 7-8 - CUP: 5-6 - PP: 3-5 21/12/2017 20:11

Inma Carretero En la sala de prensa de FERRAZ número 70 ya estamos preparados 21/12/2017 20:09

Jose M Romero Cabrera Encuesta telefónica del grupo Godó: Ciudadanos sería la fuerza más votada y los independentistas lograrían la mayoría http://cort.as/-0OuJ 21/12/2017 20:04

Fernando Rodríguez En menos de 5 minutos los medios del grupo Godó (La Vanguardia, Rac1 y 8tv) publicarán una encuesta al cierre de las urnas que han elaborado a partir de 3.200 entrevistas telefónicas. No son encuestas a pie de urnas (como se realizan, por ejemplo, en las elecciones generales). Serán las primeras estimaciones que se conocerán antes de comenzar el recuento. 21/12/2017 19:54

Fernando Rodríguez programación especial de la Cadena SER con motivo de las elecciones en Cataluña Sigue lacon motivo de las elecciones en Cataluña https://twitter.com/La_SER/status/943914986983759873?ref_src=twsrc%5Etfw 21/12/2017 19:50

Inma Carretero Inma Carretero Ya en Ferraz. Pedro Sánchez lleva todo el día trabajando en la sede. A las 20h se reúne con sus ejecutivos para seguir el recuento de las catalana. 21/12/2017 19:21

Fernando Rodríguez La participación a las 18.00 horas era del 68,32%, según ha confirmado el delegado del Gobierno, Enric Millo, en rueda de prensa. Estos datos son con el 100% de las mesas contabilizadas. 21/12/2017 18:56

Jose M Romero Cabrera A las 20:00 horas empieza el programa especial en la antena de la SER. Todo preparado en el estudio de Ràdio Barcelona https://twitter.com/aitor_alvarez/status/943883246076682241 21/12/2017 18:45

Fernando Rodríguez Con el 96% de las mesas contabilizadas, la participación del segundo avance se sitúa en el 68,32%. Son más de cinco puntos que en 2015 (63,12%). 21/12/2017 18:24

Xavier Sánchez Con el dato de participación de las 18:00 horas, ya se supera la participación total de todas las anteriores elecciones al Parlament de Catalunya, exceptuando las de 2015. 21/12/2017 18:23

Soledad Domínguez Catalunya en Comú-Podem seguirá el recuento electoral en el campus de la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona. Para el candidato, profesor universitario, es lo más parecido a jugar en casa. 21/12/2017 18:17

Jose M Romero Cabrera La Guardia Civil apunta a Marta Rovira, Marta Pascal y Artur Mas como "ideólogos" del procés independentista catalán http://cort.as/-0Oki Información de Alberto Pozas 21/12/2017 18:14

Fernando Rodríguez Con el 54% de las mesas contabilizadas, la participación asciende al 68,21%. El dato de participación final se ofrecerá en rueda de prensa a las 18:45 horas. 21/12/2017 18:11

Fernando Rodríguez La participación en el segundo avance alcanza 67,96% con poco más del 20% de las mesas contabilizadas. En las elecciones autonómicas de 2015, la participación a las 18.00 horas era del 63,12%, lo que hace que este dato sea casi cinco puntos superior en este 21-D. 21/12/2017 18:02

Susana Elguea Un votante ha acudido al colegio con la 'barretina' y ha besado su sobre antes de meterlo en la urna (Foto: REUTERS, ALBERT GEA) 21/12/2017 17:54

Miguel Núñez Oriol Junqueras publica una carta en su cuenta de Twitter: "¡Queridos amigos! La prisión no nos debilita. Al contrario. Nos hace más fuertes ..." https://twitter.com/junqueras/status/943869458040459265 21/12/2017 17:43

Susana Elguea Los trabajadores tienen un permiso de cuatro horas para ir a votar y deben pedir un justificante en la mesa electoral para presentar a su empresa (Foto: EFE, Marta Pérez) 21/12/2017 17:38

Susana Elguea PP, PSOE y Ciudadanos negocian una respuesta común en el caso de que el independentismo cuestione publicamente la validez del recuento de votos, informa María Jesús Güemes. 21/12/2017 17:08

Susana Elguea El segundo dato de participación se conocerá a partir de las 18:00 horas. En las autonómicas de 2015 fue a esa hora del 63,19%. 21/12/2017 17:03

Susana Elguea VÍDEO | Así han votado los líderes políticos el 21-D http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/video/160/eef5123021e33eb683f24f496f11b5c3 21/12/2017 16:58

Susana Elguea VÍDEO | La participación hasta las 13.00 horas en las elecciones catalanas de este jueves bajaba con fuerza respecto a 2015 en Girona y Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), donde fueron alcaldes Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente. http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/video/160/7ecf8fed80ed5607ad7eb1d53d8f1dd3 21/12/2017 16:20

Susana Elguea Una de las imágenes más curiosas del 21-D. Una señora ha salido de la peluquería para saludar al líder de Ciudadanos (Foto: EFE, Toni Albir) http://cort.as/-0OZr 21/12/2017 15:21

Susana Elguea VÍDEO | Riera (CUP): "No son unas elecciones normales" http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/video/160/383897e452f7d9d14b34cfdff65a1ad0 21/12/2017 15:03

Susana Elguea Las elecciones en la frontera de los Josep http://cort.as/-0OQU Josep Anton Chauvell, alcalde socialista de Alcampell (Huesca) y Josep Ibarz, alcalde nacionalista del PDCAT en Almacelles (Lleida) esperan que, pase lo que pase en las elecciones catalanas, sigan compartiendo relaciones económicas y familiares (un reportaje de Eva Pérez - Zaragoza-) 21/12/2017 14:25

Emma Miguel Siguen las colas para votar en algunos colegios electorales. Así está ahora la Biblioteca Joan Fuster del barrio de Sant Antoni de Barcelona 21/12/2017 14:16

Susana Elguea El juez del Supremo Pablo Llarena rechaza volver a encarcelar a los seis exconsellers liberados tras pagar una fianza http://cort.as/-0ORG Informa Alberto Pozas 21/12/2017 14:16

Susana Elguea VÍDEO | Xavier Domènech ( ECP-Cat en Comú): "Este país merece buscar grandes consensos" http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/video/160/486c1298d7f9acbd20a848d575b73836 21/12/2017 14:12

Susana Elguea VÍDEO | Forcadell ha recordado al votar que "hay candidatos que no han podido votar presencialmente" http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/video/160/2bfd6bff71dd09a79b3f1122c796cf43 21/12/2017 14:05

Eduard Navarro ¿Cómo va la participación por comarcas? Sube en Barcelona y en el Baix Llobregat, en Lleida y en Tarragona. Baja en Girona y en la Cataluña Central 21/12/2017 13:59

Susana Elguea El secretario técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver, ha ofrecido los datos oficiales de participación hasta las 13:00 horas http://cort.as/-0OMu 21/12/2017 13:59

Susana Elguea VÍDEO | Expresident Artur Mas: "Hay que respetar el resultado sea cual sea" http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/video/160/ee63c4422dc77d76ea5fa8c942eb8fdf 21/12/2017 13:51

Susana Elguea VÍDEO | Albiol (PP): "Hoy sí que son elecciones con urnas de verdad" http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/video/160/fe249fcc33cdedebb09638e586fa794d 21/12/2017 13:48

Susana Elguea VÍDEO | Arrimadas (Ciudadanos) pide "inundar" las urnas de votos http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/video/160/94a4949f86f8cf9759237be043b0be32 21/12/2017 13:42

Susana Elguea VÍDEO | Albert Rivera (Ciudadanos) anima a votar: "Es el último minuto de un partido de final de Champions" http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/video/160/96843dc336ef1c53b30f351c5b120a61 21/12/2017 13:37

Eduard Navarro Datos de participación de las 13:00 : 34,62 por ciento del censo. Ligeramente por debajo de la registrada hace dos años, que fue del 35,10 a esta hora 21/12/2017 13:12

Eduard Navarro Pintada en el suelo, cerca de un colegio electoral de Barcelona 21/12/2017 13:11

Susana Elguea La chica que ha cedido su voto por Puigdemont anima a los jóvenes a implicarse en política http://cort.as/-0OL6 21/12/2017 13:06

Susana Elguea Arrimadas (Ciudadanos): "Espero que en estas elecciones históricas tengamos una participación histórica. Inundemos las urnas de votos". 21/12/2017 12:41

Xavier Sánchez El alcalde de Lleida, Àngel Ros, pide que todo el mundo vaya a votar "para escoger un Parlament y un Govern que resuelva los graves problemas de la sociedad catalana, para salir de la grave crisis y rehacer la situación actual en beneficio de todos los catalanes y todas las catalanas". https://twitter.com/angelrosdomingo/status/943805799457087488?ref_src=twsrc%5Etfw 21/12/2017 12:36

Susana Elguea PERFIL | Inés Arrimadas, aspirante a presidir Catalunya http://cort.as/-_uOD 21/12/2017 12:34

Xavier Sánchez ☑️ #PresidentMas: “Aquestes eleccions tenen lloc d’una forma que no tocava, però les urnes hi són. Sempre que la gent vol votar s’hauria de poder fer amb normalitat, no amb repressió contra gent pacífica. Cal que avui tothom sàpiga respectar el resultat” pic.twitter.com/G8ItsC2463 — Partit Demòcrata (@Pdemocratacat) https://twitter.com/Pdemocratacat/status/943805856952606720?ref_src=twsrc%5Etfw Para el expresident Artur Mas, estas elecciones "tienen lugar cuando no tocaba, pero las urnas están. Siempre que la gente quiera votar se debería poder hacer con normalidad, no con represión contra gente pacífica", y añade que hoy todo el mundo debería saber respetar el resultado. 21/12/2017 12:33

Xavier Sánchez La jefa de filas de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha votado en Barcelona (Foto: REUTERS, ALBERT GEA) 21/12/2017 12:31

Xavier Sánchez La alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater, en el momento de introducir la papeleta en la urna. 21/12/2017 12:28

Susana Elguea García Albiol (PP) acude a votar: "No hay voto más útil que el voto al PP. Somos razonablemente optimistas". 21/12/2017 12:27

Susana Elguea VÍDEO | Las primeras horas de la jornada electoral se han caracterizado por las largas colas en los colegios electorales http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/video/160/0806e6990b68904a37576bbe77c629bc 21/12/2017 12:26

Xavier Sánchez El candidato de Catalunya en Comú Podem, Xavier Domènech, ya ha votado en su colegio electoral (Foto: soledad Domínguez) 21/12/2017 12:23

Susana Elguea PERFIL | Xavier Domènech, un intelectual para tiempos infames http://cort.as/-_ngz 21/12/2017 12:22

Susana Elguea Puigdemont quiere que el 21-D sirva para superar la "alteración de la democracia" del 155 http://cort.as/-0OFX (Foto: REUTERS, YVES HERMAN) 21/12/2017 11:58

Eduard Navarro Declaraciones de Marta Rovira, número dos de ERC, tras votar: "Esperemos que la democracia vuelva a ganar como lo hizo el 1 de octubre. Votamos con esperanza e ilusión y hoy, más que nunca, por Oriol Junqueras" https://twitter.com/Esquerra_ERC/status/943793525644255232 21/12/2017 11:43

Eduard Navarro Alberto Fernández Díaz, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, ha votado en la escuela Pau Romeva de la capital catalana https://twitter.com/albertofdezxbcn/status/943782193477881857 21/12/2017 11:39

Eduard Navarro El exconseller Josep Rull ha votado con una gran bufanda amarilla al cuello https://twitter.com/JuntsXCat/status/943790505212764160 21/12/2017 11:36

Eduard Navarro Vota la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, candidata de Esquerra Republicana y en libertad bajo fianza https://twitter.com/ForcadellCarme/status/943791173390528512 21/12/2017 11:34

Susana Elguea Artur Mas y Albert Rivera ya han votado. El líder de Ciudadanos cree que "se le puede dar la vuelta a la tortilla si vota todo el mundo" 21/12/2017 11:29

Eduard Navarro El exdirector de comunicación del Govern, Jaume Clotet, explica que ya ha votado la joven que lo hace en nombre de Carles Puigdemont https://twitter.com/jaumeclotet/status/943787850272772096 21/12/2017 11:26

Eduard Navarro Miquel Iceta (PSC) pide que todo el mundo vote "para cambiar de rumbo y asegurar un futuro mejor" https://twitter.com/miqueliceta/status/943788003171930113 21/12/2017 11:22

Eduard Navarro Ha votado también el exconseller y candidato de ERC Carles Mundó, que estuvo en prisión preventiva en Estremera https://twitter.com/CarlesMundo/status/943785035882221568 21/12/2017 11:18

Susana Elguea PERFIL | Miquel Iceta, el peón que quiere ser rey http://cort.as/-_nfU 21/12/2017 11:14

Jordi Fabrega El candidato del PSC, Miquel Iceta, acaba de votar en su colegio electoral en la Universidad de Barcelona 21/12/2017 11:02

Eduard Navarro Ha votado también en Torroella de Montgrí la exconsellera Dolors Bassa, que estuvo en prisión preventiva en Alcalá-Meco https://twitter.com/dolorsbassac/status/943778810390073344 21/12/2017 10:50

Mónica Peinado El número 4 de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ya ha votado. Lo ha hecho en su ciudad, en Parets del Vallès. Dice que está contento porque hoy se puede votar sin la amenaza de las porras y triste por los que siguen en prisión. Jordi Turull ha respondido a Mariano Rajoy que ayer dijo que los que se salten la ley "ya saben lo que pasa". El conseller cesado por el 155 cree que es Rajoy el que debería tener "una orden de alejamiento del Congreso y de la Moncloa porque se ha saltado la ley en numerosas ocasiones". 21/12/2017 10:44

Susana Elguea Josep Rull, exconseller, acaba de votar en el Colegio Lanaspa de Barcelona. Ante los medios ha recordado a los cesados miembros del Govern que están en prisión. 21/12/2017 10:41

Eduard Navarro Ha votado también el candidato de la CUP, Carles Riera https://twitter.com/cupnacional/status/943775265905356800 21/12/2017 10:34

Eduard Navarro También hay buena afluencia de votantes en el cinturón barcelonés. La foto corrersponde al centro Puig Coca, de Esplugues de Llobregat 21/12/2017 10:33

Susana Elguea Raül Romeva, con bufanda amarilla: "No nos dan miedo las urnas. Esto va de democracia, de votar y escuchar lo que dice la gente". 21/12/2017 10:32

Eduard Navarro Pasadas las 10 de la mañana se mantienen las colas en muchos colegios electorales. En la imagen, los Jesuítas de la calle Casp de Barcelona, en pleno centro de la capital catalana 21/12/2017 10:31

Susana Elguea El conseller cesado y número tres de la candidatura de ERC por Barcelona, Raül Romeva, acaba de votar en el Casal de Mira-Sol de Sant Cugat del Vallès. 21/12/2017 10:31

Eduard Navarro La esposa de Carles Puigdemont, Marcela Topor, vota en el colegio de Sant Julià de Ramis, en Girona https://twitter.com/SERCatalunya/status/943774694708301824 21/12/2017 10:27

Susana Elguea Ada Colau acaba de votar en el Centre Cívic La Sedeta de Barcelona. 21/12/2017 10:12

Susana Elguea VÍDEO | A la espera del resultado del 21-D, las encuestas señalan que los independentistas perderían la mayoría absoluta en escaños y Ciudadanos sería el partido más votado en Cataluña http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/video/160/cc09771ade67b8f1d4e70a9990a6f9b4 21/12/2017 10:09

Cadena SER https://twitter.com/sanchezcastejon/status/943757913117650944 21/12/2017 10:07

Susana Elguea Inés Arrimadas (Ciudadanos) votará a las 12.00 horas en el Colegio Àusias March de Barcelona.

Miquel Iceta (PSC) votará a las 11.00 horas en la Universidad de Barcelona.

Xavier Domènech (Catalunya En Comú-Podem) a las 11.30 horas en la Escola Industrial.

Xavier García Albiol (PP) emitirá su voto en la Escola Lola Anglada de Badalona.

Albert Rivera, a las 11.00 horas, en Hospitalet de Llobregat (Colegio Santa Marta).

El expresidente de la Generalitat Artur Mas votará a las 11.00 horas en la Escola Infant Jesús.

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, votará en Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona) a las 11.00 horas. 21/12/2017 10:06

Cadena SER "Estimada Neus, Hoy quisiera estar contigo y los niños con más motivos que nunca, la casualidad ha querido que hoy haga cuatro que nos casamos. 4 años intensos pero cuatro años de felicidad. Estoy convencido de que en breve saldré (de prisión) y os podré abrazar a los tres! Os quiero!". El mensaje que ha publicado en Twitter Oriol Junqueras. https://twitter.com/junqueras/status/943759450489458688 21/12/2017 10:02

Susana Elguea La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha llegado a votar al filo de las 10.00 en el Centre Cívic La Sedeta (Barcelona). 21/12/2017 09:59

Eduard Navarro Colas también en uno de los colegios en los que se registraron cargas policiales el 1 de octubre, el Jaume Balmes, en pleno Eixample barcelonés 21/12/2017 09:56

Susana Elguea El primer candidato en estos comicios que ha votado ha sido Oriol Junqueras (ERC), lo ha hecho desde la cárcel de Estremera. 21/12/2017 09:56

Eduard Navarro Los electores se encuentran con una urna del 1 de octubre en Sant Julià de Ramis, donde le correspondería votar a Carles Puigdemont 21/12/2017 09:55

Susana Elguea AUDIO | La firma de Ángels Barceló: "Políticos de altura" http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/audio/81/001RD010000004846814 21/12/2017 09:54

Cadena SER "Hoy demostraremos de nuevo la fuerza de un pueblo irreductible. Que el espíritu del # 1oct nos guíe siempre", asegura Puigdemont https://twitter.com/KRLS/status/943764175716790272 21/12/2017 09:50

Susana Elguea VÍDEO | Iñaki Gabilondo: "El día D partido por dos" http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/video/160/7c304fa391d4a0e307569a3d5293524b 21/12/2017 09:45

Eduard Navarro Estra cola corresponde al colegio Lluis Piquer en Parets del Vallés, (foto: Quique García/EFE) 21/12/2017 09:41

Susana Elguea Al ser una jornada electoral en día laborable, muchas personas han acudido a la apertura de los colegios para votar y acudir a continución a trabajar. 21/12/2017 09:41

Eduard Navarro Mucha actividad en muchos colegios electorales (foto:Jordi Pujolar/ACN) 21/12/2017 09:39

Eduard Navarro Las colas a primera hora se están convirtiendo en una de las imágenes de la jornada. (foto: Jon Nazca/Reuters) 21/12/2017 09:38

Eduard Navarro Así se han encontrado esta mañana la puerta de la sede del Partido Popular en Girona. Le han devuelto la propaganda electoral 21/12/2017 09:32

Susana Elguea Los colegios electorales cerrarán a las 20 horas. Hay 2.680 repartidos en 947 municipios de toda Cataluña. Al cierre de los colegios no habrá sondeos a pie de urna. 21/12/2017 09:31

Eduard Navarro La participación será un factor clave de la jornada y se ha apuntado que podría alcanzar un porcentaje récord. Esto, unido al hecho de que las elecciones se celebran en día laborable, ha provocado colas a la apertura de los colegios. En la foto, el de la estación de Olot, en Girona 21/12/2017 09:30

Susana Elguea AUDIO | Juan José López Burniol (analista político): "Estamos al comienzo de la cronificación del problema catalán" http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/audio/81/001RD010000004847112 21/12/2017 09:28

Susana Elguea FOTOGALERÍA | Primeras imágenes de la jornada electoral en Cataluña | Primeras imágenes de la jornada electoral en Cataluña http://cort.as/-0O-F 21/12/2017 09:26

Susana Elguea Colegio electoral de la Plaza de la Universidad de Barcelona (Foto: EFE, Javier Etxezarreta) 21/12/2017 09:19

Susana Elguea El parlament catalán surgido de las autonómicas de 2015. Entonces los independetistas lograron la mayoría absoluta en escaños. 21/12/2017 09:13

Eduard Navarro Primeras colas en colegios electorales. La foto corresponde al de la Estación de Olot, en Girona 21/12/2017 09:12

Susana Elguea El número total de catalanes censados en estas elecciones es de 5.554.394. 21/12/2017 09:09

Susana Elguea AUDIO | 'La Mirada' de Soledad Gallego Díaz: "Hasta la última papeleta" http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/audio/81/001RD010000004846775 21/12/2017 09:08

Susana Elguea Muchos ciudadanos esperan en fila la apertura del colegio de votación en la Escola Pere IV en Barcelona (Foto: EFE, Juan Carlos Cárdenas) 21/12/2017 09:05

Susana Elguea A esta hora abren los 2.680 colegios electorales en Cataluña. En total, se podrá votar en 8.247 mesas electorales. 21/12/2017 09:01

Susana Elguea AUDIO | La opinión de Pepa Bueno: "Los catalanes votan" http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/audio/81/001RD010000004847093 21/12/2017 08:58

Susana Elguea Varias personas se disponen a constituir una de las mesas de votación en la Escola Pere IV de la ciudad condal , más de cinco millones y medio de catalanes están llamados a las urnas en esta jornada de elecciones autonómicas (EFE, Juan Carlos Cárdenas) 21/12/2017 08:57

Susana Elguea Cataluña se arriesga a un callejón sin salida La campaña, los cuatro debates y las encuestas publicadas dibujan el futuro más incierto e inquietante 21/12/2017 08:56

Soledad Domínguez Domènech ha centrado sus críticas en el cierre de campaña en Arrimadas y Carles Puigdemont. De la candidata de Ciutadans divendres que "nos tiene más miedo a nosotros que a una victoria de los independentistas porque sabe que si son derrotados aquí serán también derrotados en España". A Puigdemont les dice que luchará para que pueda volver a Catalunya "pero no al gobierno de la Generalitat". 19/12/2017 22:27

Soledad Domínguez Xavier Domènech dice que son la respuesta a "la indignación profunda ante la injusticia que se ha practicado durante demasiados años en este país". "Somos los únicos" ha dicho Domènech "que estamos aquí por todo el pueblo de Catalunya, un sólo pueblo". 19/12/2017 22:23

Soledad Domínguez Ambiente optimista y gritos de "Presidente, Presidente!" y de "Si se puede" en el acto final de campaña electoral que los comunes han hecho en Santa Coloma de Gramanet, un municipio donde gobierna Núria Parlón que dimitió de la ejecutiva del PSOE en desacuerdo con la aplicación del artículo 155. 19/12/2017 22:06

Jordi Fabrega El candidato del PSC, Miquel Iceta, ataca a los independentistas en el último acto de campaña: "nunca tan pocos había hecho en tan poco tiempo tanto daño. Nosotros nunca, nunca pondremos en peligro el bienestar de la gente y su dignidad" 19/12/2017 21:02

Claudia Ramos Empieza el acto final de cierre de campaña de la CUP en Barcelona con unos mil asistentes. También han organizado otros 4 actos simultáneos en Figueres, Reus, Balaguer y Alcanar. Los últimos en hablar seran el cabeza de lista, Carles Riera, y la número dos Maria Sirvent. 19/12/2017 20:57

Mónica Peinado Carles Puigdemont ha pedido el voto de todos los independentistas, sean del partido que sean, para Junts per Catalunya. También el de los catalanistas porque se trata, ha dicho, de votar en clave de país y no de partido. Asegura que no restituir el gobierno cesado, supondrá una derrota para Catalunya que durarà décadas. 19/12/2017 20:55

Emma Miguel Empieza la cena de Navidad y mitin final de campaña del PP con Mariano Rajoy y Xavier García Albiol en el pabellón italiano de la Fira de Montjuic, en Barcelona 19/12/2017 20:40

Jordi Fabrega Acto final de campaña del PSC en Cornellá en el que el exministro Jodep Borrell elogia la campaña de Miquel Iceta: "tengo miedo de que tus argumentos racionales no hayan podido atravesar el muro de las emociones encontradas" 19/12/2017 20:27

Jordi Fabrega El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, apoya la candidatura de Miquel Iceta con quién coincide en L'Hospitalet 19/12/2017 17:58

Soledad Domínguez El candidat de Catalunya en Castellà, Xavier Domènech apura las últimas horas de campaña con una reunión con el comité de empresa de Freixenet y con representantes sindicales de diferentes empresas del sector del cava. 19/12/2017 14:18

Eduard Navarro Mariano Rajoy es recibido en Figueres, ante el Museo del Juguete, con gritos de "presidente, presidente" y también de "fuera, fuera y libertad" Figuerencs reben @marianorajoy a les portes del @museujoguetcat amb crits de “presidente” i també “fora, fora i llibertat”. pic.twitter.com/BNJyDF6HTR — SER CATALUNYA (@SERCatalunya) https://twitter.com/SERCatalunya/status/943095727844192256?ref_src=twsrc%5Etfw es recibido en, ante el Museo del Juguete, con gritos de "presidente, presidente" y también de "fuera, fuera y libertad" 19/12/2017 13:53

Jordi Fabrega El exministro Josep Borrell avisa en una conferencia organizada por empresarios de Lleida que "un gobierno que continúe erre que erre con la independencia es como darse golpes contra la pared mientras la sociedad y la economía habrá sufrido tanto que terminará rompiéndose... Un día llegaremos a las manos" 19/12/2017 13:36

Mónica Peinado Junts per Catalunya pide "un diálogo de igual a igual" entre Rajoy y Puigdemont. Un diálogo que aseguran no será posible si Carles Puigdemont no vuelve a la Generalitat "porque Rajoy habrá ganado. Insisten en que no hay plan B, que si el candidato de JuntsxCat no es investido presidente, se habrá validado el 155. 19/12/2017 13:07

Eduard Navarro Mariano Rajoy cierra hoy la campaña del PP en Girona y Barcelona y esta mañana ha hecho su habitual paseo matutino por el paseo marítimo de la capital catalana https://twitter.com/marianorajoy/status/943033585220702210 Más tarde, en Figueres, ha agradecido la acogida popular Gracias por la acogida, Figueres. Seguimos. #21D #LaSoluciónEsPP pic.twitter.com/vutYBmxMfh — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) https://twitter.com/marianorajoy/status/943082259019698176?ref_src=twsrc%5Etfw 19/12/2017 12:52

Eduard Navarro El vicepresidente de la Generalitat cesado y líder de ERC, Oriol Junqueras, ya ha votado en las elecciones del 21 de diciembre, a las que concurre como presidenciable. Pidió emitir su voto desde el centro penitenciario de Estremera, en el que se encuentra en prisión preventiva, y este lunes informó a su entorno que lo había logrado. ERC cierra hoy la campaña ante la prisión madrileña en la que está ingresado su líder. Marta Rovira atiende a los medios a las puertas de Estremera (Foto: REUTERS, SERGIO PEREZ) 19/12/2017 12:48

Eduard Navarro Xavier Domènech dice que el independentismo no tiene 'ninguna idea de cómo continuar' con el procés. El candidato de CatECP a las elecciones del 21 de diciembre, Xavier Domènech, ha acusado este martes a los partidos que conforman el bloque independentista de 'erosionar' el catalanismo con su proyecto. (informa EP) (Foto: EFE, Alejandro Garcia) 19/12/2017 12:45

Eduard Navarro La candidata de Ciudadanos a la Generalitat, Inés Arrimadas, ha criticado hoy que el cabeza de lista del PSC, Miquel Iceta, quiera "ser presidente a toda costa", así como sus "vetos" a la formación naranja con el "no y no", pero confía en que a "la hora de la verdad" se sitúe al lado de Cs. "El señor Iceta se ha pasado toda la campaña vetando a Ciudadanos, vetando el acuerdo. Ha estado toda la campaña instalado en el no es no, y solamente en el sí a ser él president a toda costa. Creo que hay muchos socialistas que no entienden el veto constante de Iceta a Cs", ha dicho Arrimadas. (informa EFE) (Foto: EFE, Enric Fontcuberta) 19/12/2017 12:38

Mónica Peinado Los candidatos de Junts per Catalunya se fotografían ante el Palau de la Generalitat el último día de campaña. 19/12/2017 12:24

Eduard Navarro JuntsxCat asegura que llevará hoy a la Fiscalía por presunta prevaricación las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en las que dijo que el presidente, Mariano Rajoy, ha conseguido que JuntsxCat y ERC no tengan líderes porque "están descabezados". Desde la canbdidatura se ha explicado que presentarán la querella ante la Fiscalía del Tribunal Supremo en Madrid. (Foto: ACN, Tània Tàpia) 19/12/2017 11:30

Eduard Navarro Carles Puigdemont en Catalunya Ràdio replica a Oriol Junqueras: Asegura que decidió irse a Bruselas para "garantizar la continuidad de la Presidencia de la Generalitat" y ha remarcado que "no se ha movido de donde estaba", pues considera que sigue siendo el president. Sale así al paso de las palabras de su vicepresidente, Oriol Junqueras, después de que el republicano dijera ayer que está en prisión porque "da la cara", no se "esconde" y es "consecuente" con sus actos, en una referencia velada a Puigdemont. (Foto: REUTERS, Albert Gea) 19/12/2017 11:27

Jordi Fabrega El candidato del PSC, Miquel Iceta, no ve posible que sea president un candidato independentista que no sea él: "O es investido un independentista, o lo soy yo o repetimos elecciones". Y propone ser investido con los votos del PSC, Ciudadanos el PP y Catalunya en Comú. (Foto de María Belmez de ACN) 19/12/2017 11:25

Jordi Fabrega https://twitter.com/jfabregab/status/942726442709811200 18/12/2017 14:05

Jordi Fabrega En la recta final de campaña, Iceta reparte su solución para combatir los efectos del 'procés' y para recuperar el ánimo de los catalanes: el Icetaton https://twitter.com/miqueliceta/status/942698122123333632 18/12/2017 12:26

Eduard Navarro Xavier García Albiol (PP) en la SER, afirma que "Puigdemont y Junqueras forman parte del pasado" y advierte a Iceta que la amnistía a los independentistas es "una línea roja" que rechazarán http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/video/160/cde0357195d1cba27f80727caefec37f 18/12/2017 12:25

Jordi Fabrega El candidato del PSC, Miquel Iceta, quiere contar si es presidente con "lo mejor de nuestra experiencia europea e internacional, independientemente de colores políticos". Y cita a Carles Gasoliba, Ignasi Guardans, Josep Antoni Duran Lleida, Cristina Gallach, Javier Solana y Raimon Obiols 18/12/2017 12:17

Jordi Fabrega "No juguemos con fuego", advierte el exministro Borrell: "cualquier rotura que nos lleve fuera de Europa será la condena de muerte para nuestra economía" 18/12/2017 12:06

Jordi Fabrega El exministro Josep Borrell afirma que "los únicos que han recibido a Puigdemont en Belgica han sido los partidos de extrema derecha, aliados de los ocupantes alemanes. Cuando se dice que en Barcelona en algunas manifestacions hay gente de extrema derecha... en Bélgica sí que había gente de extrema derecha en la manifestación" 18/12/2017 11:49