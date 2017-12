Diez preguntas y respuestas sobre la endometriosis, la enfermedad silenciada

"Es normal que te duela, la regla duele", "en esta familia siempre hemos tenido reglas muy malas", "a tu tía Ana le daban unos dolores terribles, es cosa de familia", son frases con las que muchas mujeres han convivido toda su vida. Pero algunas de esas mujeres a las que siempre se les han presupuesto un dolor de regla incapacitante y normalizado puede que sufran una enfermedad que afecta a un 10% de la población femenina: la endometriosis.

"La endometriosis es una enfermedad benigna en la que el tipo de tejido endometrial que se descama cada vez que una mujer tiene la regla se asienta en sitios que no son habituales, generalmente en la pelvis" nos cuenta María Vietez ginecóloga del área de endometriosis el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Muchas de las pacientes a las que ha diagnosticado desconocían que tenían esta enfermedad: "porque muchas mujeres no se preguntan siquiera el dolor, asumen que es normal". Aunque poco a poco se van rompiendo barreras, sobre todo a través de caras públicas como Lena Dunham, que recibió el premio Blossom concedido por la fundación de la endometriosis de América por compartir su experiencia.

¿Que te duela la regla significa que tengas endometriosis?

"No necesariamente, la endometriosis es un dolor que no cede con medidas habituales, como calor local o antiinflamatorios. Si el dolor no cede deberíamos consultar al médico", relata. ¿La endometriosis tiene tratamiento?, ¿cuándo hay que operar?, ¿te puedes quedar embarazada si tienes endometriosis?, ¿puedes pedir la baja laboral por endometriosis? Esta y más preguntas y respuestas las podéis escuchar en este podcast de Redada:

