El Espanyol hace probar al Atlético su propia medicina

El Espanyol ha vencido (1-0) al Atlético de Madrid gracias a un gol de Sergio García a tres minutos del final. Los del 'Cholo' no encontraron su juego un día más, pero, a diferencia de lo habitual, no aprovecharon sus escasas ocasiones, cosa que por el contrario sí hizo el Espanyol, que tuvo tan pocas, o menos.

Leo Baptistao tuvo en sus pies abrir la lata en el minuto 18’. Gracias a un magnífico pase de Sergio García, ‘solo’ tenía que definir ante la única presencia de Oblak -bien es cierto que no es poco- y no pudo hacerlo con éxito. De hecho, no pudo hacerlo peor: ante la alargada sombra de Oblak, Baptistao, que tiene mucho mejores cualidades que la definición, intentó hacer una vaselina que no fue ni a puerta y por mucho.

Al Atlético de Madrid un día más le volvió a costar hilar el juego y crear con el balón. Sus pocas llegadas en la primera contienda se produjeron a través de las jugadas a balón parado. Porque no hay equipo en el mundo que saque más provecho de estas, incluso de aquellas faltas que se pitan en las inmediaciones del centro del campo y que cualquier otro equipo saca en corto.

De dos de estas llegaron, primero el disparo de Saúl en el 32’ que repelió de manera providencial el aguerrido David López y después un remate de Griezmann que se marchó cerca de la portería, pero que además no valía por falta anterior.

No solo el Espanyol la rozaría en la primera, también Griezmann tendría la oportunidad de adelantar a los suyos, aprovechando un rechace de una provechosa presión del laborioso Torres. Sin embargo, tras intentar regatear a Pau, caería al suelo y pediría penalti. El árbitro no pitaría nada ni sacaría tarjeta al francés -que habría sido lo más justo- a pesar de la insistencia de Pau.

Más de lo mismo pudimos ver -y dejar de ver- en la segunda parte, pero con un Espanyol que creció por momentos y tuvo acercamientos peligrosos como el disparo de Sergio García en el 67’ que se fue muy cerca del palo.

Intentó solucionarlo tras quince minutos Simeone metiendo a Correa por Thomas. Un Simeone que en sus gestos expresaba incluso más disconformidad de lo habitual. Y quizá alguien entienda lo que quiere Simeone de este Atlético pero seguro que muchos no, porque sus gestos de disconformidad contrastan con la decisión de volver a sacar un mediocentro formado por Gabi, Saúl, Koke y Thomas, dejando durante todo el partido a Carrasco en el banquillo. El oasis del Atlético se espera a partir de enero cuando Simeone pueda contar con Diego Costa y Vitolo, lo que no sabemos es si veremos entonces un banquillo formado por Carrasco y Vitolo.

Con todo y con eso, la tuvo para volver a ganar un día más el Atlético en las botas de Gameiro tras un chispazo de luminosidad de Griezmann que le dejó solo. Sin embargo, Gameiro volvió a fallar con un flojo disparo a las manos, a pesar de tener a Saúl solo para empujarla en el segundo palo.

Sí acertaría Sergio García a tres minutos del 90' para definir, con la calidad de la que hizo gala durante todo el partido, una contra de órdago del Espanyol. Solo de esta manera era posible que se dejase sus tres primeros puntos ligueros el Atlético: contra un Espanyol que no fue mejor, pero que no tuvo precipitación por ir a por la victoria y no cometió errores.

