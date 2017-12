Mediaset ata en corto a Carlos Sobera y le da otra versión de 'Hay una carta para ti'

Tras ponerse al frente de First Dates, The Wall y el inminente Little big show, Mediaset ha decidido incorporar a Carlos Sobera a su plantel de presentadores titulares después de firmar un contrato de larga duración.

Sus quehaceres en Cuatro con First Dates han sido clave para que el grupo de comunicación confíe en el presentador para nuevos proyectos. Tanto es así, que en esta nueva etapa Sobera se pondrá al frente de Volverte a ver, un espacio para el prime time de Telecinco cargado de emociones en el que las historias personales de sus protagonistas estarán representadas por un objeto simbólico, que será el hilo conductor de cada caso.

Relaciones perdidas o postergadas, encuentros inesperados, reencuentros y desencuentros, peticiones de perdón y segundas oportunidades estarán presentes en los relatos de los personajes anónimos que acudirán al programa cada semana.

Claramente, el formato es muy parecido a Hay una cosa que te quiero decir, programa que presentó Jorge Javier Vázquez en la cadena entre 2012 y 2015, que a su vez era una adaptación del mítico Hay una carta para ti de Isabel Gemio.

Realizado en colaboración con Bulldog Televisión, el nuevo formato de entretenimiento de Telecinco se encuentra ahora mismo en fase de casting y producción. Se prevé que su estreno se produzca en algún momento de 2018.