El fútbol es caprichoso y también irónico en algunos momentos. Una de las discusiones de la semana fue si el Barça debía hacer el pasillo de honor al Real Madrid después de proclamarse campeón del mundo de clubes. El Barcelona dijo que no lo haría desde el principio, manteniendo que al no jugar ese torneo no tenía por qué rendir honores al campeón.

La discusión sin embargo se ha dado la vuelta después del partido y Twitter ha sido el encargado de representar ese posicionamiento. "Hubo pasillo, lo que pasa es que lo hizo el Real Madrid", resumen varios usuarios, que creen que los jugadores del Madrid hicieron pasillo a Rakitic en la jugada que acabó con el primer gol.

El jugador croata condujo el balón como quiso, sin oposición alguna y con varios jugadores mirando mientras estaban más pendientes de Messi. Los tuits no tienen desperdicio, ahí van algunos de ellos.