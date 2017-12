Valverde: "Todavía no hay nada decidido"

Ernesto Valverde ha comparecido ante los medios de comunicación tras la victoria (0-3) contra el Real Madrid y no da la liga por sentenciada: “Vamos en cabeza, llevamos cierta distancia, pero no quiere decir nada porque todavía no hay nada decidido sabiendo que queda todo el invierno y toda la primavera por delante”.

“En el primer tiempo han planteado un partido que han evitado que juguemos nosotros, nos obligaban a jugar en largo, ahí son un equipo fuerte y teníamos menos posibilidades de tener la pelota. Aun así hemos tenido nuestras ocasiones, ellos también. En la segunda, desde el inicio, hemos conseguido el control del juego”, ha añadido Valverde.

Sobre la mejora del Barcelona en la segunda parte, el entrenador ha dicho: “No creo que el Madrid haya bajado la presión conscientemente, si no que nosotros lo hemos propiciado. El paso del tiempo con ese esfuerzo físico se nota también, pero creo que es mérito nuestro, que hemos sabido hacerlo mejor”.

Además, ha hablado sobre la novedosa inclusión de Kovacic en el once del Real Madrid: "Al principio tienes una idea de la alineación del rival y cuando hacen un cambio pues prevés lo que puede suceder, podía ser que Kovacic hiciese un marcaje a Messi o no y hemos ido previendo las situaciones que podían darse".