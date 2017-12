Marcelo dice que el Madrid salió como quería al segundo tiempo y no habla de Isco

El FC Barcelona dio un paso de gigante en la pelea por conquistar el título de Liga tras derrotar al Real Madrid en el Clásico (0-3) gracias a los goles de Luis Suárez, Lionel Messi, de penalti, y Aleix Vidal, que sirven a los culés para estirar su ventaja al frente de la tabla y establecer una renta de 14 puntos con su eterno rival.

Marcelo, en zona mixta, ha declarado que "cuando se pierde un jugador es más difícil", en referencia a la expulsión de Carvajal.

"Hemos dado la cara, hemos corrido. Jugar contra el Barcelona es difícil siempre, imagínate con uno menos. No veo que hayamos dado un paso atrás en el segundo tiempo. Nos pillan en una contra. Hemos empezado la segunda parte como queríamos empezar", ha dicho.

La suplencia de Isco

Preguntado por la suplencia de Isco, que fue sustituido en el once por Kovacic y acabó sin disputar un solo minuto, Marcelo no ha querido hacer comentarios: "Esta pregunta no es para mi, es para el míster".

Más tarde, Zidane tampoco quiso analizar demasiado su decisión: "Si en el primer tiempo marcamos la historia es diferente. Sé que mañana me van a dar de hostias".