Zidane: "Sé que me van a meter hostias, lo asumo"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha pasado por rueda de prensa tras la derrota (0-3) contra el Barcelona: “En la segunda parte empezamos bien, pero como siempre después se complica el partido, después de la expulsión, el segundo gol… es una derrota que duele, pero es lo que hay lo que nos toca hoy y nada más”.

Además, Zidane ha dicho no arrepentirse de la alineación escogida, tras sorprender con la suplencia de Isco: “Para nada, estoy aquí para elegir para tomar decisiones y no me voy a arrepentir de nada, el partido en la primera parte si metemos goles es diferente, pero no lo hicimos. Sé que mañana me van a meter hostias, lo asumo. Volveremos más fuerte, estoy convencido”.

“Estamos mal porque es una derrota que duele pero al mismo tiempo nosotros no vamos a bajar los brazos, lo que tenemos que hacer ahora es descansar bien, tenemos una semana y vamos a volver seguro más fuerte que antes, el Madrid nunca se rinde pase lo que pase. Es un momento complicado, derrota, dos goles, hoy es lo que hay, puedo decir que no merecimos esto, pero es lo que hay”, ha concluido Zidane.