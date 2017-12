La estafa de El Clásico

Cristian Mercado es un hincha andaluz del Real Madrid que viaja desde Jaén. Indginado, explica en Carrusel Deportivo por qué no puede acceder al estadio: “He comprado una entrada en StubHub, me han mandado los datos y cuando llego la entrada no es valida. ¡He pagado 172’22 euros y no puedo entrar! Vengo desde Jaén y el Madrid me dice que la página no es oficial y por tanto no puedo acceder al campo. El dinero ya me lo han retirado de la cuenta, el asiento 17 de la fila 9 en el sector 611 es mío. Lo que tendría que hacer el Madrid es denunciar a estas páginas”

En la misma puerta del estadio una mujer llora. Es la pareja de Martin, un búlgaro que negocia con la seguridad del club con el partido ya empezado. “Nosotros compramos dos entradas de 1.500 euros cada una en en StubHub. En la taquilla me rechazan los tickets porque el club no trabaja con ninguna página que no sea www.realmadrid.com. No puedo entrar al estadio, y eso que en el sitio web donde conseguí las entradas me dijeron que me mandarían un link con un código de barras que sería aceptado”.

Linda Amatiu es de Indonesia y vive en Japón. Se acerca al micrófono de la Cadena Ser para denunciar una situación que se repite cada año. “Vengo de Tokio para este partido. Estoy muy triste porque pagué 630 euros por una entrada en Viagogo y me impiden el acceso porque no es oficial. Les expliqué que había pagado con la tarjeta de crédito, que la cifra es muy elevada y que necesitaba una solución, pero ellos no pueden ayudarme”.

Es una situación muy similar a la María, que rodea el estadio con sus hijos luciendo la bandera de Guatemala. “Compramos 5 entradas por internet en una página segura, pagamos 600 euros por entrada y resultan que son falsas. No nos dejan pasar porque el Madrid vendió entradas pero sólo escaneadas. Es una decepción total”.

El Real Madrid es muy claro en su argumento. Las únicas entradas legales son las que se venden en los canales oficiales, tanto en la taquilla como en la página web de la entidad. La lucha contra la reventa es total y afecta incluso a los abonados que quieren lograr un beneficio cediendo su carnet para los grandes partidos a cambio de una elevada suma de dinero.