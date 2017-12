Hugo Mallo atiza a Luisinho y éste apela a la historia

La tensión del derbi gallego se trasladó más allá del terreno de juego. Los jugadores de Celta y Deportivo tensaron el encuentro a lo largo de la semana. Pero en zona mixta, y tras la contundente victoria de los celestes por 1-3 en Riazor, Hugo Mallo y Luisinho dejaron caer que no se llevan nada, nada bien.

Sobre Luisinho y la polémica de las pancartas estos últimos días, Mallo dijo lo siguiente: "Este equipo ha estado callado durante toda la semana. Nos han dado igual las pancartas. Es cierto que con eso los Riazor Blues buscaban motivar al equipo y no lo han conseguido. A Luisinho decirle que no se habla en la prensa, se habla en el campo. Ahora mismo, si el Deportivo fuese grande, Luisinho no estaría aquí".

El lateral del equipo coruñés decidió no callarse, y salió a la palestra para defender a su equipo y a su afición. "Hablar ahora es muy fácil, demuestra la cobardía de los jugadores del Celta. Lo que dije no es ninguna mentira. El Depor es el mejor equipo de Galicia, es un grande de España. El Celta ha mejorado, está creciendo, pero históricamente los títulos están ahí. Sé que les ha molestado, pero no hay otra".