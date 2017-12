El Doctor Who se reencarna por primera vez en mujer

Desde que se estrenara un 23 de noviembre de 1963, la serie británica Doctor Who ha contado con un total de doce actores que han interpretado al famoso Señor del Tiempo. Desde William Hartnell, quien interpretó al Primer Doctor entre 1963 y 1966 hasta Peter Capaldi, quien abandonaba la serie este mismo año tras asumir el papel en 2013.

Así es la nueva reencarnación del Doctor Who La actriz Jodie Whittaker ha sido la elegida para convertirse en la decimotercera encarnación de Doctor Who, uno de los personajes más icónicos de la televisión británica

A raíz de la marcha de Capaldi, la BBC (cadena de televisión en la que se emite la serie) comenzó a buscar a la persona que sustituiría al actor escocés, es decir, a la decimotercera encarnación de Doctor Who. Después de varios meses de especulación, la BBC ponía fin al misterio el pasado mes de julio y confirmaba que la nueva protagonista de la serie sería la actriz británica Jodie Whittaker, la primera mujer en interpretar el legendario papel del Doctor Who.

Whittaker se convierte en la primera mujer que encarna al Doctor Who

Tras varios meses de espera, Whittaker se ha estrenado como la nueva Señora del Tiempo. La decimotercera reencarnación del Doctor Who ha tenido lugar este lunes durante el especial navideño de la serie titulado 'Twice Upon a Time'. Al final de la emisión de este especial de una hora, Capaldi cedía el testigo a Whittaker para que fuera la actriz británica quien protagonizará las nuevas aventuras de 'Doctor Who' a partir de 2018.

A pesar de protagonizar sus primeros segundos en pantalla como nueva Doctor Who durante el especial de Navidad, Whittaker y el resto del elenco de 'Doctor Who' no volverán a la pequeña pantalla hasta otoño de 2018. Por otro lado, la BBC también ha introducido nuevos cambios en lo que respecta a la duración de los capítulos. A partir de la nueva temporada, los capítulos tendrán una duración de 50 minutos en lugar de 45. Sin embargo, se reducirá el número de episodios de doce a diez.

"Es algo abrumador"

En declaraciones a la BBC, la actriz mostraba el pasado mes de julio su alegría por poder interpretar a un personaje tan importante para la historia de la televisión: "Es algo abrumador, como feminista, como mujer, como actriz, como persona, como alguien que se pone retos continuamente y que no quiere encasillarse en función de lo que le dicen que puede o no hacer".

Por otro lado, Whittaker, conocida por participar en series como Broadchurch y en uno de los capítulos de la primera temporada de Black Mirror, aseguraba no sentir "miedo" de convertirse en la primera mujer en interpretar al personaje. La actriz explicaba que tan solo era un cambio más de los muchos vividos en la serie durante su longeva trayectoria.