Interior ofrece a los "observadores" del pacto antiyihadista una reunión informativa al margen del resto

Es la primera reunión de trabajo formal que convoca el Pacto Antiyihadista y se van a dar datos concretos sobre las investigaciones que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han elaborado de los atentados del pasado 17 de agosto en Barcelona. Lo que Interior va a dar a conocer al resto de fuerzas parlamentarias que están incluidas en este pacto es un informe que ha centralizado el CITCO, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, que avanza datos novedosos sobre las células de Barcelona y de Cambrils.

El encuentro comienza a las 10:00 de la mañana y el escenario de la reunión el ministerio del Interior. Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Partido Democrático Europeo Catalán (PDeCAT) ya han adelantado que no van a acudir a la cita de Interior porque ellos junto con Podemos y a diferencia del resto de formaciones parlamentarias no han firmado el Pacto Antiyihadista y se presentan como meros observadores, no como firmantes del mismo.

La polémica ha surgido en las últimas horas porque Ciudadanos, el partido de Albert Rivera, ha pedido al Gobierno que reformule las condiciones para que el foro no quepan fuerzas como el partido de Pablo Iglesias que asisten siempre en calidad de "observadores". El portavoz de Interior de Ciudadanos (Cs), Miguel Gutiérrez, pidió ayer desde el Congreso de los Diputados que hoy mismo van a solicitar a Interior que no permita a la coalición morada acudir a estas reuniones como observador.

En la misma linea que Ciudadanos salió ayer el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, que ha dicho que le parece "normal y natural que no se convoque a Podemos a la reunión del pacto antiyihadista porque se trata de una reunión de trabajo diferente a las que hasta ahora se han realizado.

Hasta ahora Podemos, PNV y PDeCAT han acudido a las reuniones del pacto de Estado contra el terrorismo yihadista en calidad de observador porque han sido sesiones convocadas justo después de que se hayan cometidos atentados y el objetivo era hacer lo más extensiva posible la información y las resoluciones.

El ministerio del Interior ha ofrecido a los "observadores" del pacto antiyihadista una reunión informativa al margen del resto y fuentes de Podemos han asegurado a la SER que en principio no ven mal la propuesta de Interior. A pesar de que Rafa Mayoral aseguraba ayer que no entendía porque las condiciones tenían que cambiar, fuentes de Podemos aseguran que acudirán al encuentro al margen del resto de formaciones.