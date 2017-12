La emoción de Hugh Jackman durante el complicado ensayo de su última película

Hugh Jackman presenta esta semana El Gran Showman, una película musical con el equipo responsable de la música de La la land, pero la película estuvo cerca de no ver la luz. Toda película tiene un momento clave, ese punto en el que los productores quedan convencidos de que su dinero está en buenas manos.

Ese momento llegó en mal momento para El Gran Showman, tras ocho meses buscando una fecha para verse todos las caras y escuchar las canciones de la película, el actor llamó al director el día antes con una mala noticia. “Me acaban de extirpar un cáncer de piel y no puedo cantar mañana”, explicó Jackman a Michael Gracey. El director le pidió al actor que no dijese nada. “Nadie va ir hasta Nueva York para verte no cantar”, pidió a Jackman.

El actor se presentó en la reunión y explicó a los ejecutivos y productores que no podía cantar ese día pero que estaría en el ensayo haciendo “playback”. Todos lo entendieron y la prueba comenzó repasando con todo el equipo las canciones de la película. Jackman se metió en el papel e interpretó a su personaje sin alzar la voz siguiendo las precauciones médicas. Pero Jackman no se pudo contener y en el tema principal de la película el actor se lanzó a cantar, primero tibiamente, luego dándolo todo y contagiando a todo el reparto en un momento mágico que desató la locura en la sala y que sacó alguna lágrima al actor que recibió el aplauso de todos sus compañeros.