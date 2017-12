El repaso más elogioso posible de lo que es Fernando Torres. Lo ha hecho el técnico del Atlético rojiblanco Diego Pablo Simeone en la Conferencia Internacional de Deportes que se celebra en Dubai. Allí, el argentino ha señalado que el de Fuenlabrada es "representante de los valores fortísimos" que tiene el club en lo que se refiere a su "sentimiento".

Simeone ha recordado que fue compañero del punta en su última etapa como jugador rojiblanco y ha señalado que no ha cambiado nada desde entonces. "Sigue manteniendo la misma línea del trabajo", ha señalado.

Y no solo eso. Además, según Simeone, es un referente para los aficionados: "Termina el entrenamiento, hay cien personas esperando y firma el autógrafo para las cien personas y firma la foto para las cien personas. Eso lo siente. Está claro que una persona no puede hacer algo que no perciba".

Lo más importante, para el técnico, es que eso "se transmite" al resto de los jugadores de la plantilla. "Los Saúl, los Koke, los Lucas y los Thomas han visto en Torres ese icono del Atlético de Madrid en cuanto a su sentimiento para con el club. Torres es un reflejo absoluto de sus valores", ha añadido.