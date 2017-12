Jémez: "Acabó el tiempo en el que solo se le cortaba la cabeza al entrenador"

El nuevo entrenador de la UD Las Palmas, Paco Jémez, ha asegurado que dispone de "material para sacar adelante" la salvación de su nuevo equipo y que su primer objetivo será mejorar la "situación mental" de su plantilla, colista de la Liga Santander, aclarando que no piensa ser "el detective ni el policía de nadie".

"Es un honor y un placer volver a estar aquí. Si la situación del equipo hubiera sido mejor, a lo mejor nos lo habríamos pensado. Siempre me han motivado muchísimo este tipo de retos", dijo en su presentación.

El canario explicó que ya tiene "una idea de las primeras soluciones que se pueden dar al equipo" y que "el principal problema es de confianza, mental, de ver que no hay las herramientas necesarias para ganar partidos". "Tenemos que admitir que tenemos un problema para buscar la solución", pidió, agregando piensa ser fiel a su "estilo de juego" habitual, basado en el buen trato al balón.

"No vengo a ser el detective de nadie"

Tras avisar de que "el tiempo ahoga" porque no tienen "dos meses de pretemporada" para confeccionar el equipo con calma, a Jémez se le preguntó por la vida nocturna de los jugadores y recalcó que "es un tema muy socorrido cuando las cosas van mal".

"La situación es tan difícil que no voy a permitir que nada fuera de los terrenos de juego nos la haga más difíciles. En estos momentos hay que demostrarle a la afición que nos importa la situación en la que estamos. Si mañana me pillaran a las 6 de la mañana de copas no demostraría que me importa. No vengo aquí a ser el detective ni el policía de nadie, sino que vengo a darle a los jugadores las herramientas para hacer las cosas bien dentro y fuera del campo", aclaró.

En este sentido, deslizó que "todos" deberán "hacer sacrificios tanto en la vida privada como en la deportiva". "Seguro que no vamos a tener ni un problema y si lo tenemos, lo solucionaremos", avisó, pasando a analizar la situación clasificatoria de Las Palmas.

La responsabilidad del jugador

En cuanto al mercado invernal, el técnico subrayó que "se piden jugadores porque la situación del equipo es límite". "Soy el cuarto entrenador que aparece por aquí. Los jugadores tienen que entender que ya acabó el tiempo en el que solo se le cortaba la cabeza al entrenador. La solución ahora no es echar a 12 y traer a 12, pero ya está bien de que el entrenador siempre sea el despedido. El jugador se tiene que dar cuenta de que también puede perder su puesto de trabajo", solicitó.

En este sentido, remarcó que "para traer, primero hay que sacar". "Se van a tomar decisiones, indudablemente, pero los primeros que se van a enterar son los propios jugadores. No tengo interés en que venga el jugador que yo diga, sino que sean jugadores de las características que yo diga", aclaró tras la llegada de Gabriel Peñalba, con el que coincidió en Cruz Azul.

Además, Jémez descartó la posible vuelta de Sergio Araujo y alabó a Jonathan Viera, con el que volverá a coincidir. "Es capaz de levantar a la gente de su asiento. Es un jugador diferentes, no se de dónde ha sacado lo que tiene. Para mí es un lujo tenerlo", opinó.