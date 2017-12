La aplaudida respuesta del padre Ángel sobre los curas homófobos

Coincidiendo con el día de la Navidad, el programa de Telecinco 'Mi casa es la tuya', dirigido por Bertín Osborne, emitía un especial navideño en el que el presentador entrevistaba al mediático padre Ángel, uno de los sacerdotes más carismáticos de España. Una entrevista en la que el cura habló, además de sobre sus causas solidarias, sobre los temas de actualidad más relevantes.

Durante la entrevista, Osborne le preguntó al padre Ángel, entre otras cosas, sobre las críticas que recibía por su opinión respecto a la iglesia o a acciones como sus bautizos a homosexuales o a sus hijos, sobre la fe o sobre su opinión acerca del Papa Francisco y la política actual.

"Quien me critica por bendecir a parejas homosexuales no tiene sentido común"

Tras ser preguntado sobre los bautizos a homosexuales, el sacerdote ha reiterado una vez más que continuará haciéndolo: "Me han criticado y llamado la atención. Cuando vienen dos que se quieren, sean chicos o chicas y te piden la bendición, ¿cómo se la voy a negar? Hay algunos a los que les gusta maldecir y eso sí son malas personas. Esos que maldicen o les mandan a los infiernos desde sus homilías o sus escritos, eso no tiene sentido común. No sólo hay que bendecir, sino también bautizarles. Nadie me puede quitar de bendecir".

El padre Ángel también explicaba a Bertín Osborne que ha intentado hablar con sus detractores en más de una ocasión: "Yo cuando me entero de alguien, les llamo y les digo que por qué no tomamos un café. Y no quieren venir. Son gente que ya tienen prejuzgado algo". De hecho, el cura explica que, por norma general, las críticas llegan por gente que se encuentra dentro de la iglesia: "Hay que ser tolerantes y saber dialogar".

Sobre el Papa Francisco y la política

En un momento de la entrevista, Osborne le contaba al padre Ángel que el Papa Francisco llamó personalmente a un sobrino suyo al enterarse de que estaba enfermo. Desde entonces reconoce que Jorge Mario Bergoglio es "una persona con mucha humanidad". Fue entonces cuando el sacerdote explicó que el Papa Francisco está cambiando muchas cosas a mejor dentro de la Iglesia, puesto que piensa realmente en los más desfavorecidos: "La Iglesia ha cambiado mucho con este Papa. Esa es la iglesia en la que uno siempre creyó. Es un Papa con los pies en la tierra. Cuando hemos estado con los sin techo en Roma, verle como les coge, les acaricia, les habla... Eso sí que es la verdadera cara de Cristo."

Sobre sus críticas a la iglesia, el padre Ángel reivindicó su derecho a criticar aquello que no gusta: "Los políticos tienen voto de disciplina, y yo les digo: yo tengo voto y juramento de obedecer a la Iglesia, y la obedezco, pero también puedo decirle cosas que no me gustan. Pero eso no lo entiende la gente". Fue entonces cuando Bertín Osborne le preguntó si algún día daría el salto a la política.

El padre Ángel le contestó que nunca ha querido dar el salto a la política, a pesar de que su labor le hace estar en continuo contacto con políticos. Bajo su punto de vista, "e puede hacer más siendo cura que político. Es mucho más bonito". No obstante, sí que reconoce que en alguna ocasión le gustaría estar entre los diputados para decirles frases como "lo que estáis haciendo con los refugiados es una vergüenza". A pesar de no querer dedicarse a la política, el padre reconoce que no le importaría tener un cargo de más responsabilidad y jerarquía: "Un obispo puede hacer más que un cura".