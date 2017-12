La inteligencia artificial de Google ya es capaz de crear voces idénticas a las humanas

A pesar de que son capaces de ayudarnos a encontrar todo aquello que necesitemos mediante un comando de voz, los asistentes personales de los smartphones, entre los que destacan Siri o Cortana en la actualidad, no son todo lo personales que esperábamos. Con el paso de los años, las compañías han ido depurando estas plataformas otorgándoles una mayor personalidad. No obstante, todavía no son capaces de hacernos dudar si estamos hablando con un humano o con una máquina.

Gracias al auge del Internet de las cosas y los hogares conectados, las compañías buscan asistentes cada vez más personales que sean capaces de cumplir las necesidades de sus dueños. Por lo tanto, el objetivo es el de crear asistentes cada vez más humanos. Ahora Google reconoce que ya lo ha logrado. A través de su blog, la compañía asegura que su nueva inteligencia artificial es capaz de generar voces que son indistinguibles de las humanas.

Tacotron 2, la plataforma que elevó a la máquina a la altura de los humanos

La compañía ha explicado que 'Tacotron 2', nombre con el que se conoce a la inteligencia artificial desarrollada por Google, ya es capaz de crear voces sintéticas a las humanas. Entre otras cosas, este sistema puede interpretar diversas entonaciones e incluso reconocer signos de puntuación.

El funcionamiento de esta nueva inteligencia artificial se basa en dos redes neuronales que interpretan el texto y que aplican los efectos, las pausas y las entonaciones a la frase. La primera red neuronal se encarga de traducir el texto en un espectograma que represente todas las frecuencias de audio. La segunda es una WaveNet, un sistema creado por el laboratorio de desarrollo de Alphabet, Deepmind, que es el encargado de leer y generar el sonido. En el siguiente enlace podrás escuchar algunas de las pruebas que demuestran que la voz de la inteligencia artificial es idéntica a la humana.

Así funciona la inteligencia artificial. / Google

Tacotron 2 llega a Google Asistant

No, no habrá que esperar varios años para poder contar con esta tecnología en nuestros hogares o teléfonos móviles. De hecho, se podrá utilizar en la nueva versión del asistente Google Assistant. No obstante, como la inteligencia artificial únicamente sabe inglés, todavía no podremos disfrutar de ella en España. Sin embargo, el plan de Google es desarrollar ahora una versión masculina y adentrarse en nuevos idiomas.

Ahora la empresa trabaja en que el sistema sea capaz de pronunciar mejor palabras complejas como 'Decoro' y 'Merlot'. Según explica Google, Tacotron todavía tiene dificultades para pronunciar palabras complejas, llegando incluso a generar ruidos extraños al azar. De cara al futuro, la compañía pretende que la inteligencia artificial sea capaz de generar audio en tiempo real y controlar un discurso para que este suene feliz o triste. Nuevas metas para una inteligencia artificial que es cada vez más humana.