El azafato que vendía boletos a ritmo de 'Despacito' vuelve con un villancico

El pasado mes de mayo, el azafato gaditano Javier Otero sorprendía a todos los pasajeros del vuelo de Ryanair que conectaba las ciudades de Las Palmas de Gran Canaria y Sevilla con una hilarante versión de 'Despacito' con el objetivo de vender el clásico boleto 'Rasca y gana', mediante el que los pasajeros pueden lograr grandes premios.

Ahora, con motivo de la Navidad, Javier Otero ha vuelto con una nueva versión con el objetivo de vender, una vez más, boletos entre los pasajeros de uno de los vuelos de Ryanair. En esta ocasión, el azafato opta por reinventar uno de los villancicos más clásicos: 'El Tamborilero'.

"Es más barata que la de Navidad"

En esta ocasión, el azafato recuerda a los pasajeros que el 'Rasca y Gana' de Ryanair es mucho más barato que la Lotería de la Navidad (dos euros frente a los 20 que cuesta el décimo) y que gracias a él pueden lograr hasta un millón de euros: "Tengo los rascas que van a tocar, si están pensando no lo piensen más. Que por dos euros ganarán un millón, ropopompom, ropopompom".

Es entonces cuando anima a los azafatos a que sigan cantando con él el villancico, que pasa de la Lotería de la Navidad a los Reyes Magos: "No me digan que no es original, una azafato cantando en navidad. Los reyes magos van camino al portal y un milloncito no les vendría mal, ropopompom, ropopompom".

El azafato se atreve con otros villancicos

Tras acabar su versión de 'El Tamborilero', Javier Otero se pasó a un nuevo villancico. En esta ocasión, el azafato creó una versión más corta de 'Los peces en el río': "Tocan y tocan y vuelven a tocar, los premios en otro vuelo, y aquí no toca ná." Un villancico mediante el que, una vez más, Javier Otero anima a los pasajeros a que compren uno de los boletos de la compañía.

Finalmente, Otero pide a los presentes que echen "los dos euros que llevamos de calderilla para colaborar" con la aerolínea, que da libertad a su tripulación a la hora de proceder a la venta de boletos y productos. Una vez más, el azafato fue vitoreado una vez más por su originalidad, que provocó las risas y la ovación de todos los presentes.