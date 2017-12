'Juego de Tronos' vuelve a ser, un año más, la serie más pirateada

El pasado mes de septiembre, la herramienta para hacer un seguimiento de consumo de contenido multimedia mediante la piratería MUSO daba a conocer que la séptima temporada de 'Juego de Tronos' había sido pirateada un total de 1.029.787.668 veces, convirtiéndose así en la primera serie en superar los mil millones de descargas ilegales.

Ahora TorrentFreak ha revelado, a través de su página web, que la serie basada en la saga de novelas 'Canción de Hielo y Fuego' ha sido (una vez más) la más pirateada del año. Desde 2012, apenas un año después del estreno de la serie, 'Juego de Tronos' ha sido la serie más pirateada del año. Por lo tanto, se trata del sexto año consecutivo en el que la serie dirigida por Dan Weiss y David Benioff se convierte en la opción favorita para la gente que quiere ver una serie de forma ilegal.

La temporada más vista (y más pirateada)

El pasado mes de agosto, HBO se enfrentaba a uno de los peores ataques informáticos de los últimos tiempos. Un grupo de piratas informáticos robaba 1,5 terabytes de información perteneciente a la compañía de series tan populares de series como 'Juegos de Tronos'. De hecho, el grupo de hackers creaba una página web bajo el nombre de 'Winter Leak' y filtraba el cuarto capítulo de la temporada 'Botín de Guerra'.

Apenas unas semanas más tarde, HBO filtraba por error el sexto capítulo de 'Juego de Tronos'. Por lo tanto, dos de los siete capítulos de la séptima temporada fueron pirateados por un gran número de personas. A pesar de ello, la séptima temporada de 'Juego de Tronos' también ha sido la más vista desde que se estrenara en 2011.

De 'The Walking Dead' a 'Arrow'

En segundo lugar aparece, un año más, 'The Walking Dead'. La serie basada en Rick Grimes y su grupo de supervivientes vuelve a ser la segunda serie más pirateada del año, únicamente por detrás de 'Juego de Tronos'. Mientras tanto, 'The Flash', la serie basada en el superhéroe Barry Allen, se sitúa como la tercera opción a la hora de descargar una serie.

'The Big Bang Theory', 'Rick and Morty', 'Prison Break', 'Sherlock', 'Vikings', 'Suits' y 'Arrow' son el resto de series más pirateadas del año. Respecto al año pasado desaparecen series como 'Westworld', 'Lucifer' y 'The Grand Tour'.

RANKING EN 2016 SERIE 1. (1) Juego de tronos 2. (2) The Walking Dead 3. (4) The Flash 4. (6) The Big Bang Theory 5. (...) Rick & Morty 6. (...) Prison Break 7. (...) Sherlock 8. (7) Vikings 9. (9) Suits 10. (5) Arrow