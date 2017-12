Esta es la transcripción de la entrevista que Romildo Bolzano ha concedido a Radio Barcelona de la Cadena SER:

¿Ha habido algún contacto del Barça con el Gremio por Arthur?

Mucha gente habla de Arthur. Dicen que los representantes del jugador hablan con gente del Gremio... Pero a mí, que soy el presidente del club, nunca nadie me ha preguntado por él. Nadie me ha hecho llegar ninguna oferta. Ahora mismo no tenemos absolutamente nada sobre la mesa, no podemos analizar ninguna propuesta porque ni siquiera nos ha llegado. Entonces... estamos esperando a ver si llega. Y si no llega, pues Arthur tiene contrato con el Gremio, y hace poco lo renovó, así que seguirá con nosotros, que es lo que queremos.

¿Le consta que el jugador esté en contacto con el Barça?

Nosotros desconocemos cualquier contacto de Arthur con el Barcelona, más allá de uno, el de la foto con la camiseta del Barça. Más allá de eso, nuestra última comunicación con el jugador fue antes de las vacaciones de Navidad, y él nos dijo que el día 6 estaría aquí de vuelta, que se presentaría al entrenamiento. Y así quedamos, no tenemos conocimiento de ningún hecho nuevo que pueda existir en relación al Barcelona.

¿Cree que el jugador quiere venir al Barça?

Yo creo que a cualquier jugador le gustaría jugar en el Barça, con la estructura de un equipo así. Jugar en el Barça es una gesta importante para un deportista, y seguro que eso pasa por la cabeza de Arthur, no tengo ninguna duda.

Pero para que eso pase, ha de haber alguna oferta y yo no he recibido nada que pueda significar que estemos en negociaciones abiertas. Solo hay lo que leo en la prensa, pero en Gremio no tenemos ninguna propuesta en concreto con la que trabajar.

¿Qué pensó cuando vio la foto de Arthur, con la camiseta del Barça, al lado de Robert Fernández?

Pensé que era innecesaria e imprudente. Es uno de los jugadores más queridos en el Gremio, tiene un gran respeto al club y la ciudad, y se está formando aquí desde los 14 años. Quien hizo eso, no solo no tuvo en cuenta lo que podía suponer para la afición del Gremio, sino que principalmente fue un irresponsable. Aunque he de decir que la junta directiva del Barça nos llamó para disculparse. No me llamaron a mí directamente, llamaron a otras personas de Gremio. Y sí, llamaron para pedir perdón y nosotros dimos por cerrado este asunto.

¿Alguien del Barça les llamó para pedirles disculpas por la foto?

A mí personalmente no, pero sí llamaron al Gerente de Fútbol del Gremio. Él recibió la llamada de una persona del Barça, desconozco de quien. Pero insisto, dimos el tema por cerrado e hicimos lo posible para preservar la imagen del jugador ante la irresponsabilidad de quien hizo la foto.

Si el Barça quiere a Arthur, ¿qué precio tendría que pagar para ficharlo?

El Gremio ya ha expresado el valor de esta negociación. Nosotros esperamos que si el Barça viene con una oferta, pague su cláusula de 50 millones directamente, que está fijada en su contrato. Ese es su valor.

¿Has posibilidades de negociar la cláusula?

No, no existe esta posibilidad.

¿Y ustedes dejarían irse a Arthur ahora en el mercado de invierno?

No lo sé, qué te puedo decir... No sé cual es el interés del Barça, no sé qué es lo que ellos piensan. No sé lo que prefieren, así que no puedo afirmar si será ahora, o si será en julio, no tengo una respuesta exacta para eso.

¿El Real Madrid ha mostrado alguna vez interés por Arthur?

No, tampoco, nunca lo han manifestado. Y en ningún momento se han puesto en contacto con el Gremio para preguntar por Arthur.

¿El Gremio se plantea denunciar al Barça ante la FIFA por el tema Arthur?

No, a ver... Lo que ha pasado es que nosotros sabíamos que iba a tener esa comida, pero lo que nos dicen a nosotros es que esa comida fue para que un dirigente del Barcelona conociera a la familia de Arthur.

Pero el responsable jurídico de Gremio, Nestor Hein, aseguró en declaraciones a Fox Brasil que irían ante la FIFA para denunciar al Barça.

Sí, sí, pero cuando recibimos las disculpas del Barça, nosotros dimos el tema por cerrado.