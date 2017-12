Trump frivoliza deseando que el cambio climático evite el frío del invierno

Quienes viven en el Noroeste de Estados Unidos van a empezar el año con mucho frío y nieve. En Great Falls, en Montana, o en Rapid City, en Dakota del Sur, este fin de semana van a pasar la noche a -28º, mientras que algo más al Éste, en Chicago, llegarán a los -22º. Son temperaturas que se salen algo de lo normal para ellos, aunque en general son zonas acostumbradas a este clima duro.

Pero el temporal de frío hace que se pronostique la Nochevieja más fría desde que existen registros en la zona Éste del país. Y eso ha llevado a Donald Trump a frivolizar con que espera que el cambio climático venga a quitarles algo de ese frío. En un mensaje en twitter la pasada madrugada, el presidente de Estados Unidos ha escrito que "quizás podríamos usar un poquito de ese viejo conocido que es el Calentamiento Global".

Donald Trump no sólo es un negacionista del cambio climático, sino que se ha asegurado de que sus tesis (que realmente no tienen ningún respaldo científico) sean las que prevalezcan en las políticas del gobierno federal estadounidense. Así por ejemplo puso a dirigir la Agencia de Protección Medioambiental (EPA en sus siglas en inglés) a Scott Pruitt, un abogado republicano que defiende que no hay consenso científico en si las actividades del Ser humano provocan el cambio climático.

El problema es que son los propios científicos de las agencias federales del gobierno los que han publicado un estudio que desmiente totalmente a Pruitt y Trump.

Pero la decisión más simbólica del presidente Trump respecto al cambio climático ha sido la de sacar a su país del Acuerdo de París sobre el clima, siendo el único Estado que no lo ha suscrito. Por eso en la segunda parte de su mensaje, Trump concluye: "Ese Calentamiento Global frente al que nuestro país, pero no los demás, iba a pagar BILLONES DE DÓLARES para protegerse".