Joaquín y 'Hulio' cuentan toda la verdad de aquel mítico vídeo viral

"La culpa fue del mamón este, yo estaba tan tranquilo y empezó a entrometerse", cuenta Joaquín sobre ese vídeo histórico en el que Baptista descubrió la farsa del bético y su amor por el tenis. Julio Baptista tiene otro punto de vista, "ahora todo el mundo me llama Hulio e incluso me piden que lo diga y me graban", cuenta mientras Joaquín no para de reír.

Joaquín: "La renovación ha sido un regalo de Reyes" Hablamos con el mito bético en la semana más feliz del año para él, pues ha sido renovado hasta 2020

"El vídeo es horroroso, no sabéis la cantidad de respuestas, mensajes directos y comentarios que me han hecho con el vídeo", desvela Joaquín sobre ese vídeo. ¿Pero por qué dijiste que te gustaba el tenis?, le pregunta Yago de Vega, para lo que Joaquín tiene una respuesta muy bien argumentada. "Es verdad que he cogido la raqueta tres veces, pero es uno de esos pocos deportes que me entretienen y me tienen pegado a la tele", espeta el extremo bético.

Este es el mítico vídeo: