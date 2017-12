Garbiñe Muguruza: "No estoy pensando en el número uno"

La tenista española Garbiñe Muguruza ha vaticinado "un año difícil" en la élite del tenis femenino porque "habrá mucha competencia entre las jugadoras", razón por la que "el número uno siempre está en juego y va a ser así todo el año", aunque ha aclarado que no le obsesiona liderar de nuevo el ranking mundial.

"Sé que va a ser un año difícil, habrá mucha competencia entre las jugadoras, y no estoy pensando en el número uno, simplemente está ahí. Tengo en mente poder entrenar y tener un estilo de vida para ser la mejor, pero no estoy pensando en los puntos. Es solo una mentalidad que quiero tener. Sé que siempre está en juego y va a ser así todo el año", analizó Muguruza ante la prensa en Brisbane.

La actual número dos de la WTA, que abrirá el año contra la serbia Aleksandra Krunic, aseguró que no se planeta un meta concreta para 2018. "Todo el mundo me pregunta cuál es mi objetivo ahora y no hay nada en particular. Quiero ser capaz de jugar en grandes escenarios, jugar buenos partidos, eventualmente ganar algunos trofeos si puedo. Más de lo mismo", analizó.

En este sentido, aseguró que no conoce "el secreto" para lograr éxitos. "Solo puedes trabajar tan duro como puedas, en cada detalle. No tomarte nada a la ligera o una broma. Todo es muy importante y dejas las tonterías de lado. No tienes tiempo que perder. No es que no lo haya hecho antes, pero es ser aún más profesional o estricta", reflexionó.

En cuanto a su pretemporada, La de Caracas apuntó que se ha "centrado mucho en el aspecto del entrenamiento físico", ya que está "jugando constantemente" y realiza "los ajustes técnicos durante el año". "Pero en el físico necesitas un poco más de tiempo para prepararte y hacerte más fuerte. Ese ha sido mi objetivo", añadió Muguruza.