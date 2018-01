El veneno que mató al general bosnio croata

El informe de las autoridades dicen que el cianuro de potasio que el criminal de guerra bosnio croata Slobodan Praljak usó para suicidarse en el tribunal de La Haya no pudo ser detectado antes de beberlo porque no hay medidas que garanticen la detección del veneno en cualquier etapa de su encarcelamiento. Los cacheos a los detenidos no son invasivos así que pudo introducirse en cualquier momento dentro de la sala del Tribunal.

El TPIY abrió una investigación en diciembre para esclarecer como fue posible que Praljak introdujera el líquido tóxico en la sala del tribunal en el que se suicidó el 29 de noviembre. Se trataba de cianuro de potasio que le provocó insuficiencia cardiaca tras ingerirlo durante una audiencia judicial que se emitió en vivo por televisión en todo el mundo.

Según la investigación, los fiscales aún no han determinado como Praljak pudo obtener el frasco de veneno y llevarlo a los tribunales “no es posible establecer de manera concluyente como y cuando el veneno entró en posesión del sr Praljak. Es importante señalar que desde el principio no había información disponible para el personal de la UNDU (son los funcionarios de la ONU que custodian a los presos sentenciados en este tribunal, que aunque tiene su sede en La Haya, no son funcionarios Holandeses los encargados de su gestión) de como el sr Praljak entró en posesión de ese veneno”.

Según el fiscal Jallow que ha dirigido la investigación, se incluye recomendaciones sobre prácticas de búsqueda y cursos de capacitación para el personal de seguridad que se compartirán con otros tribunales.