El 'no' vestido de Cristina Pedroche con reivindicación feminista

Desde hace unos años, las Campanadas en España están asociadas a Cristina Pedroche. Pese a que la mayoría del público opta por la tradición con la retransmisión de Televisión Española -este año con Ramón García y Anne Igartiburu-, la emisión de Antena 3 logra crear gran expectación gracias a la joven presentadora y sus vestidos. La indumentaria elegida por Pedroche es motivo de debates, entre halagos e insultos, en un país tan dado al escarnio público.

La madrileña, aficionaa a las transparencias, ha optado para despedir 2017 por un mono con motivos de pedrería, pero antes, sabedora de todos los ojos que están puestos sobre ella, ha querido realizar un alegato a favor de las mujeres y en contra el machismo. Tras pedir salud, trabajo y amor para todos, Cristina Pedroche ha declarado:

Me gustaría que fuera el año de la tolerancia 0 contra la violencia genéro, el año del fin de las violaciones y el acoso sexual o verbal, que en 2018 quede claro que 'no es no' y que nos queremos vivas. Y también de corazón pido que en 2018 se acabe el juicio sobre nuestro cuerpo, no solo duelen los golpes, valemos muchísimo y nos merecemos todo el respeto