La defensa de 'El Chicle' rechaza que se reconozca culpable de homicidio

El abogado José Ramón Sierra, que representa a José Enrique Abuín Gey, 'El Chicle', detenido por la muerte de la joven Diana Quer, ha negado que su cliente, que ante la magistrada del juzgado número tres de Ribeira ha optado por no declarar, se reconozca culpable de homicidio doloso o asesinato.

A su salida del juzgado, un cuarto de hora después de las tres de la tarde, este letrado ha indicado a la prensa allí congregada que su defendido "en ningún momento" se ha presentado como culpable de asesinato u homicidio ante los investigadores de la desaparición de esta chica, cuyo rastro se perdió hace dieciséis meses en la localidad vecina de A Pobra donde veraneaba. "Jamás", ha remarcado Sierra.

Preguntado por la hipótesis de un atropello -el detenido confesó en un primer momento haber atropellado a la joven, un teoría sobre la que desconfían los investigadores-, el abogado ha deslizado que puede ser "un homicidio por imprudencia", aunque sin entrar en profundidades y tampoco aceptando este extremo.

Sierra no ha contado, de igual modo, cómo es posible que el "El Chicle" guiase a las fuerzas y cuerpos de seguridad hasta el pozo de la nave de Asados, en Rianxo, donde estaba el cuerpo sin vida de esta chica madrileña. Sí ha comentado que si Abuín Gey se acogió a su derecho a no declarar fue por "consejo jurídico", porque no "hay nada que añadir ni matizar" a lo expuesto a las fuerzas del orden.

Ante la insistencia de si hubo delito doloso o no por parte de su cliente, ha hecho hincapié en que es "radicalmente falso". Y ha agregado que tampoco hay un "solo indicio" en esta causa ligado a "cualquier tipo de delito de carácter sexual ni jamás "lo ha habido", así como tampoco "referencia a estrangulamiento" alguno.

Sobre el auto emitido por la jueza de guardia que ordena la prisión incomunicada sin fianza del detenido, ha afirmado que deberán estudiarlo y ver si lo recurren, como harán del mismo modo si el juzgado número uno de la localidad -que archivó el caso Diana Quer en abril de forma provisional- reabre la causa.

José Ramón Sierra ha manifestado, asimismo, que su cliente no reconoce lo denunciado por una segunda chica el 25 de diciembre en Boiro, a la que supuestamente el "Chicle" habría intentado raptar, en base a la versión aportada por ella. Este abogado ha comentado que su cliente mantuvo una colaboración permanente en la investigación de Diana Quer, que facilitó el hallazgo "mitigando el sufrimiento de la familia" y que físicamente está bien, pero "psicológicamente afectado". A este respecto, ha avanzado que no sería extraño que se pidiese una pericia de su estado.