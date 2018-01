"Mi hermano no vino a Europa a suicidarse, queremos saber la verdad"

Ahmed Bouderbalal lleva en Málaga cuatro días tras haber atravesado los más de 2.000 kilómetros que lo separaban de la cárcel de Archidona donde su hermano Mohamed, de 36 años, fallecía el pasado viernes. Desde su llegada a territorio español, no se ha separado de la puerta de la prisión aún no inaugurada y que el Ministerio del Interior convirtió el 20 de noviembre en Centro de Internamiento de Extranjeros. No piensa marcharse hasta ver el cuerpo de su hermano, hasta que le dejen acceder a visitar a internos, entre ellos al hermano de un amigo que lo acompaña, también llamado Mohamed y que le ayuda con la traducción del árabe al francés. Se da la circunstancia de que Mohamed también tiene en Archidona a otro hermano llegado a España en patera.

Según el Ministerio del Interior, Mohamed Bouderbalal falleció el pasado viernes tras suicidarse ahorcándose en la polémica cárcel y sobre la que han girado todo tipo de polémicas, desde las malas condiciones denunciada por las ONG y avalada por un informe del Defensor del Pueblo, hasta la presencia de menores sin acompañar o solicitantes de asilo que han tenido que ser sacados del CIE por orden judicial o por la labor de los abogados.

Ahmed, ayudado en la traducción por Mohamed, asegura en una entrevista con la Cadena SER que no se cree la versión de la Policía Nacional española porque hablaba cada día con su hermano por teléfono y está seguro de que no se suicidó porque no cruzó el Mediterráneo para eso.

¿Ha podido conseguir más información de la que se ha publicado sobre la muerte de su hermano, le están ayudando las autoridades españolas a conseguirla?

Hasta ahora no hemos visto ni el cuerpo, ni todavía hemos visto la autopsia, ni fotos, no hemos visto nada, no podemos decir nada en este momento. Hemos escuchado testimonios de los que están dentro que hablan de que les pegan, les masacran por la mañana y por la tarde, cada día, que hay muchos heridos, que comen mal, que tienen frío, que son física y moralmente castigados, y ellos no son criminales.

Lleva ya cuatro días en Málaga, ¿Qué reclama a las autoridades españolas ? ¿La representación de Argelia en España les está ayudando?

Si estamos aquí es para que se haga justicia. Pedimos algo simple, queremos saber la verdad, cómo él murió, qué sucedió, escuchar a los testigos para que los abogados lo valoren. Lo pedimos porque sabemos que lo mataron, lo sabemos. Pedimos a la justicia española que haga su trabajo, una investigación completa, mostrar la verdad y que actúen las dos partes, las autoridades argelinas y las españolas. Que se demuestre la verdad y que se condene a los criminales que estén detrás de esto. Porque él tenía un padre, una madre, que ahora están muy infelices, que no duermen ni comen, están sufriendo.

Sin embargo, el Ministerio del Interior español asegura que la autopsia apunta a que su hermano se suicidó, ¿por qué cree que no fue así?

No, no, no. No era alguien que se fuera a suicidar, él estaba en contra de eso, era un hombre que amaba la vida, él soñaba como todo el mundo con mejorar su vida, era deportista, no tenía problemas físicos ni psicológicos, esa era la situación.

Pero la Policía Española insiste en que se lo encontró ahorcado…

Es la versión de la policía, pero es la policía la que terminó con su vida. Son ellos los que lo hicieron, que pudieron manipular la escena, son parte. Por eso queremos ver la autopsia, que la vean los abogados, que hablen los testigos y conocer la verdad y conocer si lo mataron o se suicidó, pero estoy seguro al 4.000 por 100 que él no se suicidó. Él no vino a España para acabar con su vida, él vino a Europa para mejorar su vida, para tener una vida mejor como vimos en el último vídeo que hizo. Queremos la autopsia y que el Estado español nos facilite el expediente, la información, la investigación, que sea correcta y completa

¿Ha podido entrar a Archidona para hablar con algún posible testigo que apoye su teoría?

De momento no me dejan entrar, pero lo que exigimos con los abogados es que paren las expulsiones. Estoy seguro de que saben algo, porque si no no expulsarían a los testigos. Están expulsando a los que vieron o escucharon lo que sucedió, que estuvieron en contacto con Mohamed antes de lo sucedido, durante y después.