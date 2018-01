Spotify, contra el editor de The Doors y Neil Young por los derechos de autor

Wixen Music, una editora musical de Estados Unidos, demandó el pasado 29 de diciembre a Spotify porque dice que la librería digital sueca con sede en Londres no les paga los derechos de autor, derechos editoriales de autores como The Doors, Tom Petty, Neil Young o Rage against the machine, entre otros. Pide al tribunal que se le compense con 1.600 millones de dólares.

Nos hemos enterado por la detallada información que ha publicado el Hollywood Reporter, que entre otras cosas dice que la editora no puede demandarle porque no ha pedido permiso a los artistas, de cuyas canciones tiene los derechos editoriales. El reportaje afirma que el 21% de los 30 millones de temas que están en Spotify no están licenciados.

De hecho, Wixen asegura que Spotify ha llegado a acuerdos con las grandes discográficas para pagar por los derechos generados tras la reproducción de una canción, pero evita pagar los generados por la composición. Como ejemplo, y de hacer caso a la editora demandante, si un cantante interpretara el tema de Tom Petty Free Fallin, Spotify tan sólo pagaría el derecho generado a ese cantante y no abonaría el de la composición, que correspondería a Tom Petty y, por tanto, a la editora que gestiona su licencia.

El artículo del Hollywood Reporter además señala que esto sucede mientras se pergreña un cambio legislativo que afecta a los derechos de autor en los Estados Unidos que trata de aclarar la identificación de quién tiene posesión de los derechos de autor. Este cambio podría poner en marcha un sistema mecánico y automático de concesión de licencias que defienden las grandes multinacionales como la misma Spotify, Apple, Youtube y Amazon.

Wixen Music pide 150.000 dólares por cada una de las canciones, hasta esos 1.600 millones de dólares de compensación.