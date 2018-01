El PSOE pide que más de la mitad del Gobierno comparezca en el Congreso en enero

El PSOE reclama que el Congreso convoque una Diputación Permanente este mes de enero, mes inhábil en la Cámara Baja, para que siete ministros, más de la mitad del Gobierno, rindan cuentas en sede parlamentaria por cuestiones urgentes que no pueden esperar al nuevo periodo de sesiones en febrero.

Una de ellas es la comparecencia del ministro de Interior sobre la polémica reclusión de cientos de inmigrantes en la cárcel de Archidona, en Málaga, donde el jueves pasado apareció ahorcado en su celda un ciudadano argelino de 36 años.

También reclaman que el Gobierno aclare por qué no ha incluido los 200 millones de euros comprometidos en el reciente pacto contra la Violencia de Género en los últimos decretos ley aprobados para su puesta en marcha, coincidiendo con la dramática escalada de los crímenes machistas de los útlimos días. No es el único incumplimiento que el PSOE quiere que el Ejecutivo explique en sede parlamentaria, también exigen al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que dé cuentas de por qué el Gobierno no ha presentado una propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica antes del fin de 2017, tal y como se comprometió con las comunidades autónomas en la última Conferencia de Presidentes.

Los casos de corrupción no se escapan tampoco de esta batería de iniciativas parlamentarias. Los socialistas exigen que el ministro de Fomento explique en el Congreso por qué sigue en su puesto Juan Bravo, el presidente de la empresa pública ADIF, que gestiona las infraestructuras ferroviarias, pese a su reciente imputación judicial en el caso LEZO, por su etapa en el gobierno madrileño de Ruiz Gallardón.

La pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas en este arranque de año o el compromiso de aumentar un 80% el gasto militar en los próximos siete años, son otras cuestiones que el PSOE quieren que expliquen en el Congreso las ministras de Empleo y de Defensa.

Asimismo, se demandan dos comparecencias del ministro de Energía Turismo y Agenda Digital. Una de ellas sobre las medidas tras la sentencia del Constitucional que anula el pago de la indemnización por el cierre temporal de Castor y otra sobre cómo se afrontará la transición energética.