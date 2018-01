Javier Cárdenas protagoniza la primera polémica de 2018 con esta pregunta a un paciente de TOC

Dos días ha tardado Javier Cárdenas en protagonizar la primera polémica de 2018.

Aunque el primer Hora punta del año no duró ni 25 minutos, el presentador indignó a los espectadores con el tratamiento que le dio al TOC (Trastornos Obsesivos Compulsivo) durante el trascurso del programa.

Con el fin de arrojar luz a este tema, Cárdenas contó con un paciente de TOC y la presidenta de la asociación TOC 2.0. Sin embargo, el resultado no fue el esperado.

Su invitado, que además era abogado, no dudó en hablar de su caso particular, realizando unas declaraciones que dieron rienda suelta a Javier Cárdenas: "Dios mío, increíble lo que estás explicando porque eres abogado, eres una persona formada y porque mucha gente puede pensar que esto a gente con un cierto nivel intelectual o formación no le ocurre, que está a salvo. Y el TOC no entiende de eso".

Sin embargo, no fueron estas palabras las que pusieron en pie de guerra a los usuarios de Twitter, sino esta conclusión a la que llegó el presentador más tarde: "El otro día trajimos a un grupo de superdotados que nos decían que se atraen entre ellos. Y las chicas se habían casado con otros superdotados y los hijos eran también superdotados... ¿sabéis por dónde voy, no? ¿Te entiende más otra persona que tiene otro TOC? Me refiero, ¿tendéis a juntaros más las personas que tenéis TOC o es otra historia?".

Cárdenas, que se dio cuenta de que la terapeuta invitada intentaba decir algo, le dio la palabra y afirmó que efectivamente el dato de los superdotados era curioso, pero quiso aclarar que no conocía estudios que valorasen eso.