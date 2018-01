Noemí Galera se derrumba en 'OT 2017' al aclarar su polémico "niñato" a Alfred

La emisión 24 horas de Operación triunfo le ha jugado una mala pasada a Noemí Galera, Directora de la Academia.

Este miércoles, Galera se disponía a hacer el habitual reparto de los temas para el próximo programa cuando ha reclamado la atención de los concursantes con el fin de aclarar algo que ha sucedido tras el repaso de la gala de anoche.

"Nos han avisado que Alfred tenía unos discos, que en principio no está permitido. Yo no sabía que era un regalo para Amaia", empezaba Noemí. "Entonces, ha bajado al despacho de producción María [recepcionista] con el micro encendido y he dicho: 'el niñato este siempre hace lo que le sale del higo' y eso se ha colado en el canal 24 horas".

Aunque Alfred no se ha tomado a malas el comentario, la directora no ha podido aguantar la presión y se ha derrumbado delante de los concursantes.

Estos, que en todo momento no le han dado importancia a lo sucedido, se han volcado con Noemí y le han mostrado varias muestras de afecto.

Mejor que prevenir que curar

Aunque se trataba de un malentendido, en un principio las redes sociales no han recibido nada bien el comentario de Noemí Galera. De hecho le ha valido para llevarse un puñado de críticas.

Consciente del ruido que estaba generando, ha querido cortar el problema de raíz contando a Alfred poco después todo lo sucedido.