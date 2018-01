El Supremo decidirá quién investiga la identidad de la “magistrada amiga” que chivó el caso Lezo / ()

El juzgado número 6 de la madrileña Plaza Castilla, que dirige Ramiro García de Dios, y el central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Manuel García Castellón, se disputan la investigación para averiguar la identidad de la “magistrada amiga de la casa” que advirtió a los imputados de la operación Lezo de que sus teléfonos estaban intervenidos, al menos cinco meses antes del estallido del caso.

El pasado mes de mayo, el juzgado de Plaza Castilla asumió el caso por un delito de revelación de secretos después de una denuncia del partido Contrapoder. Al ser advertida, la Fiscalía Anticorrupción inició los trámites para que se inhibiera a favor de la Audiencia Nacional, donde se investiga la operación Lezo, pero el juzgado madrileño rechazó abandonar la causa y el juez García Castellón ha elevado una exposición razonada al Supremo para que decida quién se queda el caso.

El juzgado madrileño se negó a inhibirse porque no le constaba que la Audiencia Nacional estuviera investigando quién chivó el caso Lezo, pero el juez García Castellón, a instancias de la Fiscalía, contesta que el hecho de que no haya abierto una pieza específica para averiguar la identidad de la magistrada, no significa que no esté investigándola. Subraya que este aspecto es “muy relevante” dentro de la “organización criminal”.

Fue el expresidente madrileño, Ignacio González, quien comentó al exministro Eduardo Zaplana en una conversación grabada por la Guardia Civil en el marco de la operación Lezo, que una “magistrada amiga de la casa” les había advertido de que tenían los teléfonos intervenidos.

La conversación fue grabada por la Guardia Civil el 22 de noviembre de 2016, cinco meses antes del estallido de la operación. Según González, fue Mauricio Casals, presidente de 'La Razón', quien le comentó que la “magistrada amiga de la casa”, en referencia a su grupo de comunicación, les había advertido de la actuación del Instituto Armado.

Según fuentes jurídicas consultadas por la SER, la Fiscalía del Supremo ya prepara su informe a la Sala de lo Penal para resolver la cuestión de competencia.