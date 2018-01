El emocional regreso de Isaiah Tomas a Boston no pudo hacerse realidad ya que el nuevo base de los Cleveland Cavaliers acaba de recuperarse de su lesión y por el momento no jugará partidos en noches consecutivas. Una vez dentro de la cancha, Boston Celtics se hicieron más líderes aún de la Conferencia Este al imponerse a los Cleveland Cavaliers por 102-88.

Escuchad el sonido de la grada al creer que Isaiah Thomas iba a saltar a la pista. #dormiresdecobardes pic.twitter.com/nicUtikYP7 — NBA en Movistar+ (@MovistarNBA) 4 de enero de 2018

Lo que era un nuevo cara a cara entre Kyrie Irving y LeBron James, excompañeros en la franquicia de Ohio, acabó con venganza por parte de Irving después de afirmar que 'King James' no le "quería en Cleveland". Aún así, el base de Boston no fue la estrella del partido y no tuvo su mejor noche en el lanzamiento, pero encontró dos grandes aliados en sus compañeros Marcus Smart y Terry Rozier.

Tampoco fue la mejor noche de LeBron, el 'coco' de la conferencia este no se encontró en todo el partido y la gran defensa de Boston Celtics provocó que el rey no pudiese cabalgar por el Garden en todo el partido. Aún así, fue el mejor con 19 `puntos, siete rebotes y seis asistencias.

Los Celtics (31-10), lograron la mayor parte de su ventaja en el primer y tercer cuarto, y solo tuvieron que administrar su renta durante los últimos 12 minutos, mientras que los de Cleveland solo pudieron maquillar el marcador. A los Cavs se le apagaron las luces y el partido pudo haber acabado peor de no ser por los 9 triples fallados de Boston.

Un partido inteligente de los Boston Celtics, que dejaron a los Cavaliers en 88 puntos (su peor marca de la temporada).