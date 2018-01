La divertida historia de Tizón, el perro pastor que soñaba con ser actor

A pesar de ser un mastín, una raza con gran vocación por el pastoreo, Tinzón era un perro que soñaba con ser actor. Así lo asegura Manuel Delgado quien, a través de un hilo en Twitter, ha contado su divertida anécdota con este perro a quien conoció por primera vez el pasado domingo cuando iba con su bicicleta cerca de Navacerrada, en Madrid.

La historia comenzó, tal y como cuenta Manuel Delgado en su cuenta de Twitter, cuando iba subiendo por una pista cuando, de pronto, vio a una pareja parada en la cuneta junto a un perro que permanecía inmóvil. Tras ver la escena, Delgado decidió preguntar a la pareja. Fue entonces cuando le explicaron que el perro iba andando hacia ellos cuando, de pronto, se había desplomado.

Este es Tizón. Es un mastín. Nuestras vidas se cruzaron el domingo pasado, mientras iba con la bici cerca de Navacerrada, Madrid.



Os cuento. pic.twitter.com/OHh4uUOskG — Manuel Delgado (@manueldelgado) 4 de enero de 2018

El perro estaba completamente inmóvil, pero en perfecto estado

El perro estaba completamente inmóvil, tal y como explica Delgado. De hecho, no reaccionaba si se le animaba a levantarse. No obstante, el protagonista de la historia estaba limpio, sano y reluciente. Por esa misma razón, la chica que se encontraba junto al perro decidió llamar al número de teléfono que Tizón llevaba grabado en el collar. Dado que el número no estaba disponible, la pareja le dejó un mensaje y se marcharon ante la imposibilidad de hacer más por el perro.

Dado que el perro seguía sin reaccionar, únicamente soltaba algún que otro lamento, Delgado decidió llamar al 112, que le redirigió a la policía local de Navacerrada. El policía que le atendió le preguntó si el perro inmóvil se trataba de un mastín negro. Después de contestar que sí, el policía determinó que a ese perro no le pasaba nada.

Un perro pastor que en realidad podría dedicarse a ser actor

A continuación, el policía le explicó que Tinzón es un perro pastor que cuida de unas ovejas en la Barranca. A pesar de ello, Delgado pensó que ese perro necesitaba ayuda urgente, por lo que poco importaba a qué se dedicara el animal. Fue entonces cuando le aseguraron que el perro estaba fingiendo.

Tras la estupefacción de Manuel, el policía le explicó que reciben llamadas casi a diario de gente que denuncia que Tizón está completamente inmóvil, tal y como cuenta a través de su cuenta de Twitter: "El perro tiene la costumbre de hacerse el muerto cuando se acerca algún paseante, para que le hagan caricias y le den comida."

Acto seguido, el policía le pidió a Delgado que se alejara un poco del perro para comprobar cómo Tizón se levantaría y se marcharía de la escena. Tras alejarse unos pasos, el perro se incorporó como si nada raro hubiera pasado. Después de volverse a acercar al animal, este se volvía a quedar inmóvil en el suelo con el objetivo de llevarse las caricias y algún bocadillo. Desde entonces, Delgado renombró a Tizón como "el Billy Eliott de la sierra de Madrid", el perro pastor que siempre soñó con ser un gran actor.