Los nombres propios del mercado de fichajes

El pasado 1 de enero comenzó 2018 y con él se abrió el mercado de fichajes de invierno. El primero en actuar fue el Atlético de Madrid, que ya el 31 de enero, cuando expiraba la sanción de la FIFA para poder fichar, presentó a sus dos incorporaciones, Diego Costa y Vitolo. Ambos, de hecho, debutaron en el partido de Copa ante el Lleida.

También Real Madrid y Barcelona tienen frentes abiertos en cuanto a fichajes estos días. En el club blanco el nombre propio es el de Kepa Arrizabalaga. El portero del Athletic, que termina contrato con el club vasco este junio y que desde el día 1 es libre para negociar con el club que quiera, pasó este jueves reconocimiento médico con el Madrid en la capital. El anuncio del fichaje, por el que el club blanco tendrá que pagar los 20 millones de la cláusula, es inminente.

Preguntado este viernes Ziganda sobre su todavía portero, dijo: "Está bien, las conversaciones son normales, sus caras son normales y no ha cambiado nada de hace un mes a hoy".

"Lo que está claro es que todo el ruido que haya fuera no es bueno", comentó el entrenador navarro. "En mi caso particular no se me hace difícil abstraerme, siendo consciente de que son temas externos, de que no favorecen y que cuanto antes acaben mejor. Pero, sinceramente, estamos centrados en el día a día y en lo que nos interesa de cara al domingo", zanjó.

En el Barça, todas las miradas están puestas en Yerry Mina y, sobre todo, en Coutinho. El brasileño ilusiona mucho en Can Barça y su incorporación se espera con anhelo. Las conversaciones entre Barça y el Liverpool se intensifican mientras el jugador se queda fuera de las últimas convocatorias de Klopp. La duda es saber si llega al Barça ya, en este mercado de invierno, o si lo hará el próximo verano.

En cuanto a Yerry Mina, su llegada a Barcelona se producirá en los próximos días si en su reunión con el Palmeiras, prevista para este viernes, ponen fin a su relación con el club brasileño.

Bakambú, que deja el Villarreal con destino a China; Guidetti, cuya marcha del Celta al Alavés es cuestión de horas y Alberto Bueno, por el que está interesado el Málaga, son también otros de los nombres de este mercado de invierno.