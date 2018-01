Alonso ya rueda en Daytona: "Esto es muy grande, es una carrera única"

Fernando Alonso ya conoce su coche para las 24 horas de Daytona. El asturiano ha finalizado sexto su primer entrenamiento libre, aun lejos de su objetivo: "Cuando bajemos la visera vamos a intentar ganar la carrera".

El asturiano ha comparado sus primeras sensaciones con las que tuvo en Indianápolis: "Fue bastante impresionante, un sentimiento similar a Indianápolis, venir a un speedway enorme por primera vez y ver todas las gradas, las instalaciones, el tamaño de todo. Esto es muy grande y te da la sensación de que estás en una carrera que es muy única, en un evento de deportes del motor icónico. Realmente tengo ganas de subirme al coche".

"Hay muchas cosas nuevas para mí. Vi las curvas y el peralte es incluso mayor que el de Indianápolis. Realmente tengo ganas de experimentar cómo te sientes en el coche. Tengo ganas. Estoy con el equipo adecuado y con los compañeros correctos, es una experiencia bonita", ha añadido un satisfecho Alonso.

Preguntado sobre la posibilidad de vivir la experiencia Nascar, el asturiano ha dicho: "No me veo ahora mismo ahí, creo que es una técnica de pilotaje diferente. Los coches de la Nascar son únicos por cómo se pilotan, así que no pienso en eso en este momento".