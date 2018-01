'Habemus' polémica en la Premier League. Si Mourinho decía hace unos días "que no me comporte como un payaso en la banda no quiere decir que haya perdido la pasión", Conte se ha dado por aludido y no ha dudado en responderle directamente: "Tendría que mirar cómo era él, porque quizá estaba hablando de sí mismo en el pasado (...) Cuando alguien se olvida del pasado se dice que sufre demencia senil (...) Todavía sigue mirando hacia aquí, a pesar de que hace tiempo que se marchó".

Ante esta respuesta, Mourinho ha tardado solo unas horas y en la primera comparecencia que ha tenido se ha referido al técnico italiano: "No necesito que el entrenador del Chelsea diga que cometí errores en el pasado y que los cometeré en el futuro. Lo que puedo decir es que a mi nunca me sancionarán por amaño de partidos".

Además, ha criticado a los periodistas ingleses por el tratamiento de sus declaraciones, de las que ha dicho hablaban solo sobre él, no sobre otros entrenadores.

En 2012, Conte fue inhabilitado durante 10 meses por los amaños por apuestas que tuvieron lugar en Italia en la temporada 2010-2011, cuando Conte entrenaba al Siena.

En 2016 fue absuelto en el juicio celebrado por fraude deportivo para el cual el fiscal había pedido para él seis meses de prisión.