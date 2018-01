Condenado un extorsionador que se hacía pasar por yihadista: "X Alá q boy a x ti"

"Soy terrorista yihadista, necesitamos dos teléfonos de gama alta para atentar en este país de mierda". Cuando Julián - nombre ficticio - empezó a recibir llamadas y mensajes de este tenor en su móvil decidió entregar los 900 euros que le exigían los supuestos terroristas para perpetrar un atentado en España. El problema es que al otro lado del teléfono, según descubrió la Policía más tarde, no había ningún lobo solitario siguiendo directrices de DAESH sino un extorsionador con más de quince delitos similares en su historial.

Según la sentencia dictada recientemente por la Audiencia Provincial de Guadalajara, que impone al culpable tres años de cárcel, los hechos ocurrieron a finales de 2015: el acusado intentó comprar un teléfono de última generación a nombre de la víctima, compra que quedó frustrada cuando la compañía se puso en contacto con él para hacer la portabilidad.

Fue entonces cuando el condenado empezó a enviarle mensajes y llamadas para sacarle dinero: "Soy terrorista yihadista, necesitamos dos teléfonos de gama alta para atentar en este país de mierda, así que entiendes quiénes somos", le dijo en una primera llamada. Poco después le exigieron mil euros para poder comprar armas, con más amenazas cuando se negó: "O nos pagas 900 euros o te matamos cortándote el cuello y metiéndote en el maletero", le dijo por teléfono.

Los hechos fueron denunciados en la comisaría de Guadalajara / SER Guadalajara

La víctima terminó ingresando el dinero, no sin antes recibir más amenazas del supuesto yihadista: "Yámame o estás muerto cabrón, a mí no me la juegas +, maja taga wjda Alá es grande", le dijo en un mensaje, mandando otro también en el que decía que "X Alá q boy a x ti".

Antecedentes por extorsión

Los investigadores terminaron descubriendo que detrás de las amenazas y las faltas de ortografía no había ningún terrorista planeando un atentado, sino un extorsionador con un abultado historial penal en asuntos similares.

EXTORSIÓN EN LAS PÁGINAS DE CONTACTOS En septiembre, dos hermanos fueron detenidos en Sevilla por extorsionar a clientes de prostitución

Según explica la sentencia, para cuando fue detenido el acusado ya tenía dos condenas previas en su haber. Una de 2011 dictada por la Audiencia Provincial de Córdoba con más de diez años de cárcel y un total de 16 delitos de extorsión - entre intentados y consumados - desórdenes públicos, resistencia a la autoridad y conducción temeraria. Además, un juzgado de Málaga le condenó en 2013 por un delito de apropiación indebida.

Extorsión, no estafa

La sentencia de la Audiencia Provincial de Guadalajara estima parcialmente el recurso del condenado, rechazando que deba ser condenado por estafa en vez de por extorsión pero calificando de "desproporcionada" la condena de cuatro años impuesta por el juzgado de lo penal alcarreño, dejando la pena en tres años y un día de prisión.

Los magistrados rechazan los argumentos de defensa del extorsionador, que pasó de afirmar en instrucción que la víctima tenía una deuda con él a asegurar que un amigo marroquí le cogió el teléfono para cobrar una deuda ajena. La sentencia habla de "incoherencia interna" e "incredibilidad" para referirse a sus argumentos, en una resolución todavía recurrible ante el Tribunal Supremo.

"La prueba practicada pone de manifiesto la participación por el acusado, ya fuera como autor material o como cooperador necesario", teniendo en cuenta que según el relato de hechos probados actuó en connivencia con más gente que la Justicia no ha podido identificar y enjuiciar.